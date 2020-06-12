Пхеньян обвинил США в «лицемерии» и «пустых обещаниях»

12.06.2020, 20:20, Новости дня

Северная Корея не видит смысла в поддержании личных отношений между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом, если Вашингтон будет придерживаться враждебной политики. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел КНДР Ли Сон Гвона, которое было опубликовано государственным информационным агентством ЦТАК в пятницу – двухлетнюю годовщину первого саммита лидеров США и Северной Кореи.

Политика США доказывает, что Вашингтон остается долгосрочной угрозой северокорейскому государству и его народу, а Северная Корея создаст более надежные вооруженные силы для противодействия этой угрозе, заявил глава северокорейского МИД.

По словам Ли, по прошествии времени становится ясно, что администрация Трампа пытается «изолировать и задушить» КНДР, угрожая Пхеньяну превентивными ядерными ударами и сменой режима. Министр заявил, что Северная Корея согласилась пойти на уступки США, не получив ничего взамен.

«Нет ничего более лицемерного, чем пустые обещания», – говорится в заявлении.

Государственный департамент и Белый дом пока не отреагировали на запросы Reuters о комментариях.

В четверг представитель Госдепартамента заявил южнокорейскому агентству «Йонхап», что Соединенные Штаты по-прежнему привержены ведению диалога с Северной Кореей и открыты для «гибкого подхода к достижению сбалансированного соглашения».

В четверг Северная Корея раскритиковала комментарии США по поводу отношений между двумя Кореями, и заявила, что, если Вашингтон хочет, чтобы предстоящие президентские выборы прошли гладко, то он должен «сохранять спокойствие».

Северная Корея, вероятно, попытается усилить давление на Соединенные Штаты в преддверии предстоящих президентских выборов, сказал в интервью Reuters Дэниел Рассел, отвечавший в Госдепартаменте за отношения с Восточной Азией при президенте Бараке Обаме.

В заявлении Ли Сон Гвона подчеркивается, что желание Северной Кореи открыть новую эру сотрудничества, как всегда, глубоко, но ситуация на Корейском полуострове с каждым днем становится все хуже.

«США заявляют, что выступают за улучшение отношений с КНДР, но на самом деле они лишь усугубляют ситуацию», – заявил северокорейский чиновник.