Зеленский перешел на особый режим работы после выявления коронавируса у жены

12.06.2020, 20:16, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы после того, как у его супруги Елены был диагностирован коронавирус, сообщили в офисе главы государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его жены Елены. Согласно Конституции, президент не может никому делегировать свои полномочия», – говорится в сообщении в Telegram.

Там отмечается, что президент Украины ежедневно проходит тестирование на коронавирус и ограничивает круг физического общения.

«Очные встречи, которые предусматривают личное общение с главой государства, в ближайшие дни будут отменены. Также исключается участие в массовых мероприятиях, отменяются рабочие поездки за пределы столицы Украины. Круг лиц, с которыми президент общается лично, сужается до охраны и ближайших помощников», – добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что супруга украинского президента Владимира Зеленского Елена заразилась коронавирусом, результаты теста на COVID-19 самого Зеленского и его детей отрицательные.

В начале недели Зеленский заявил, что хотел бы заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере показать обществу, что с COVID-19 легко бороться. Позже украинского президента оштрафовали за нарушение карантина при посещении кафе в Хмельницком.