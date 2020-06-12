 

Суд обязал депортировать 50 таджикистанцев, застрявших на границе Казахстана и Узбекистана

12.06.2020, 20:15, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаНа казахстанско-узбекской границе на юге Казахстана застряли 178 граждан Таджикистана, из них 50 человек депортировали из страны в условиях закрытых границ, пишет таджикская служба Радио Свобода.

Мигранты отправили копии судебных решений от 2 и 3 июня в редакцию Радио Озоди, где указано требование покинуть территорию Казахстана в течение трех дней. Мигранты опасаются наказания и тюремного заключения за невыполнение решения суда. 

Мигрант из Таджикистана Мехроб Кабиров приехал в Казахстан в феврале, чтобы работать в строительной компании, но так и не приступил к работе из-за объявленного в стране карантина.

“На работу вышел только 25 мая, но в тот же день меня и нескольких других таджикистанцев задержали. Мы попросили судью не выносить решение о депортации, так как, с одной стороны, у нас нет денег, а с другой – все границы закрыты. “Это ваши проблемы, в течение трех дней вы должны покинуть территорию Казахстана”, – заявил судья”, – сказал он.

В посольстве Таджикистана в Казахстане сообщили, что никто из собравшихся на пограничном пункте пропуска “Жибек-Жолы” к ним за помощью не обращался. Однако, по словам мигрантов, они звонили в посольство каждый день, сразу поставили в известность дипломатов, которые заверяли, что их не депортируют.  

Посольство утверждает, что власти Казахстана в период пандемии не задержали ни одного гражданина Таджикистана за то, что он вовремя не покинул Казахстан. “Все граждане, которых вы упомянули, до сих пор находятся на территории Казахстана и могут оставаться в стране до открытия казахстанско-узбекской границы или возобновления авиасообщения”, – говорится в ответе дипмиссии редакции.

В начале июня власти Таджикистана только после репортажей СМИ вывезли на родину 237 своих граждан. Все они работали в Казахстане и России до начала пандемии, но из-за карантина решили вернуться домой по земле.

Последние несколько недель до выезда мигранты жили под открытым небом на границе Казахстана и Узбекистана. Журналисты нашли их в нечеловеческих условиях: спать таджикистанцам приходилось прямо на земле, некоторые члены группы голодали из-за отсутствия денег. Тяжелее всего пришлось беременным, старикам и детям. Немного таджикистанцам помогали местные жители, которые приносили людям продукты питания, лекарства и одежду.

Проехать они не могли, потому что границы всех стран были закрыты, но позже Казахстан согласился их пропустить. 

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.05 / В Китае опровергли версию о происхождении коронавируса на рынке в Ухане

11.06 / Гармаш: Включение нас в украинскую делегацию ТКГ поломало сценарий России. Было видно: они еще не знают, что с этим делать

05.06 / Заказы промпредприятий Германии в апреле сократились рекордными темпами

13.05 / В прокуратуре АР Крым прокомментировали интервью Поклонской Гордону

20.04 / Цена нефти WTI стала отрицательной

03.05 / “Слуцк” добился выездной победы над минским “Динамо”

12.05 / В Германии развенчали миф о «шведском рае» в ситуации с коронавирусом

11.04 / YouTube удалил с канала RT интервью главврача Коммунарки

15.04 / Пожар в Чернобыльской зоне уничтожил 30 процентов туристических объектов

09.05 / Саакашвили о части нардепов: Во мне увидели угрозу и я почувствовал страх

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска