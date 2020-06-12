Суд обязал депортировать 50 таджикистанцев, застрявших на границе Казахстана и Узбекистана

12.06.2020, 20:15, Новости дня

На казахстанско-узбекской границе на юге Казахстана застряли 178 граждан Таджикистана, из них 50 человек депортировали из страны в условиях закрытых границ, пишет таджикская служба Радио Свобода.

Мигранты отправили копии судебных решений от 2 и 3 июня в редакцию Радио Озоди, где указано требование покинуть территорию Казахстана в течение трех дней. Мигранты опасаются наказания и тюремного заключения за невыполнение решения суда.

Мигрант из Таджикистана Мехроб Кабиров приехал в Казахстан в феврале, чтобы работать в строительной компании, но так и не приступил к работе из-за объявленного в стране карантина.

“На работу вышел только 25 мая, но в тот же день меня и нескольких других таджикистанцев задержали. Мы попросили судью не выносить решение о депортации, так как, с одной стороны, у нас нет денег, а с другой – все границы закрыты. “Это ваши проблемы, в течение трех дней вы должны покинуть территорию Казахстана”, – заявил судья”, – сказал он.

В посольстве Таджикистана в Казахстане сообщили, что никто из собравшихся на пограничном пункте пропуска “Жибек-Жолы” к ним за помощью не обращался. Однако, по словам мигрантов, они звонили в посольство каждый день, сразу поставили в известность дипломатов, которые заверяли, что их не депортируют.

Посольство утверждает, что власти Казахстана в период пандемии не задержали ни одного гражданина Таджикистана за то, что он вовремя не покинул Казахстан. “Все граждане, которых вы упомянули, до сих пор находятся на территории Казахстана и могут оставаться в стране до открытия казахстанско-узбекской границы или возобновления авиасообщения”, – говорится в ответе дипмиссии редакции.

В начале июня власти Таджикистана только после репортажей СМИ вывезли на родину 237 своих граждан. Все они работали в Казахстане и России до начала пандемии, но из-за карантина решили вернуться домой по земле.

Последние несколько недель до выезда мигранты жили под открытым небом на границе Казахстана и Узбекистана. Журналисты нашли их в нечеловеческих условиях: спать таджикистанцам приходилось прямо на земле, некоторые члены группы голодали из-за отсутствия денег. Тяжелее всего пришлось беременным, старикам и детям. Немного таджикистанцам помогали местные жители, которые приносили людям продукты питания, лекарства и одежду.

Проехать они не могли, потому что границы всех стран были закрыты, но позже Казахстан согласился их пропустить.