“Это нарушение закона”. Газпром ответил на действия белорусских властей после обысков в “Белгазпромбанке”

12.06.2020, 20:15, Новости дня

Действия белорусских властей нарушают законы страны и договор о Евразийском экономическом союзе, а также затрагивают интересы клиентов и акционеров банка, отмечается в совместном заявлении “Газпрома” и “Газпромбанка”. Им принадлежит 99,6% акций “Белгазпромбанка”, в головном офисе которого в Минске 11 июня прошли обыски, известно о 15 задержанных сотрудниках. Кроме того, Нацбанк Беларуси сменил руководство учреждения, назначив исполняющей обязанности главы правления банка Надежду Ермакову.

С середины 2000 года до мая 2020 года “Белгазпромбанк” возглавлял Виктор Бабарико. В мае он объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента Беларуси, перед этим покинув свой пост.

12 июня Комитет госконтроля Беларуси заявил, что на базе “Белгазпромбанка” была создана организованная преступная группа, которая выводила деньги за границу. Департамент финансовых расследований возбудил два уголовных дела по статьям о легализации средств, добытых преступным путем, в особо крупном размере и об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

С своем сообщении “Газпромбанк” и “Газпром” как акционеры ОАО “Белгазпромбанк” заявляют о том, что 11 июня 2020 года Правлением Национального банка Беларуси были осуществлены незаконные действия по назначению и.о. председателя правления и и.о. заместителя председателя правления ОАО “Белгазпромбанк”. Эти назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления Белгазпромбанка правоохранительными органами Республики Беларусь”, – цитирует заявление “Интерфакс”.

Эти действия совершены с грубым нарушением законодательства Беларуси и Договора о Евразийском экономическом союзе, говорится в сообщении.

“Газпром” и “Газпромбанк” сообщают, что акционеры ОАО “Белгазпромбанк” намерены добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами, а также принимают все возможные меры для охраны интересов клиентов и обеспечения финансовой стабильности банка”.

Ранее 12 июня президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что лично поручил проверить работу “Белгазпромбанка”. Обыски в банке прошли 11 июня, задержаны 15 человек.

Cтало также известно, что Национальный банк Беларуси вводит свою администрацию по управлению “Белгазпромбанком”. Исполняющей обязанности правления банка была назначена Надежда Ермакова, она подтвердила это TUT.BY.

Надежда Ермакова до 2014 года возглавляла Нацбанк, с 2017 года – наблюдательный совет БСБ-Банка после того, как регулятор отозвал у коммерческого банка лицензию на работу с депозитами физлиц, пишет TUT.BY. В последнее время она находилась на пенсии.