 

“Это нарушение закона”. Газпром ответил на действия белорусских властей после обысков в “Белгазпромбанке”

12.06.2020, 20:15, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаДействия белорусских властей нарушают законы страны и договор о Евразийском экономическом союзе, а также затрагивают интересы клиентов и акционеров банка, отмечается в совместном заявлении “Газпрома” и “Газпромбанка”. Им принадлежит 99,6% акций “Белгазпромбанка”, в головном офисе которого в Минске 11 июня прошли обыски, известно о 15 задержанных сотрудниках. Кроме того, Нацбанк Беларуси сменил руководство учреждения, назначив исполняющей обязанности главы правления банка Надежду Ермакову. 

С середины 2000 года до мая 2020 года “Белгазпромбанк” возглавлял Виктор Бабарико. В мае он объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента Беларуси, перед этим покинув свой пост.

12 июня Комитет госконтроля Беларуси заявил, что на базе “Белгазпромбанка” была создана организованная преступная группа, которая выводила деньги за границу. Департамент финансовых расследований возбудил два уголовных дела по статьям о легализации средств, добытых преступным путем, в особо крупном размере и об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

С своем сообщении “Газпромбанк” и “Газпром” как акционеры ОАО “Белгазпромбанк” заявляют о том, что 11 июня 2020 года Правлением Национального банка Беларуси были осуществлены незаконные действия по назначению и.о. председателя правления и и.о. заместителя председателя правления ОАО “Белгазпромбанк”. Эти назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления Белгазпромбанка правоохранительными органами Республики Беларусь”, – цитирует заявление “Интерфакс”.

Эти действия совершены с грубым нарушением законодательства Беларуси и Договора о Евразийском экономическом союзе, говорится в сообщении.

“Газпром” и “Газпромбанк” сообщают, что акционеры ОАО “Белгазпромбанк” намерены добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами, а также принимают все возможные меры для охраны интересов клиентов и обеспечения финансовой стабильности банка”.

Ранее 12 июня президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что лично поручил проверить работу “Белгазпромбанка”. Обыски в банке прошли 11 июня, задержаны 15 человек. 

Cтало также известно, что Национальный банк Беларуси вводит свою администрацию по управлению “Белгазпромбанком”. Исполняющей обязанности правления банка была назначена Надежда Ермакова, она подтвердила это TUT.BY.

Надежда Ермакова до 2014 года возглавляла Нацбанк, с 2017 года – наблюдательный совет БСБ-Банка после того, как регулятор отозвал у коммерческого банка лицензию на работу с депозитами физлиц, пишет TUT.BY. В последнее время она находилась на пенсии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / В Минздраве ответили на вопрос о пике коронавируса в России

05.05 / “Они могут заразиться”: 98-летняя ветеран из Петербурга собрала для врачей миллион рублей

22.04 / Исследование: гидроксихлорохин неэффективен для лечения коронавируса

10.04 / Роскачество рассказало о правилах безопасности на сайтах знакомств во время карантина

07.06 / Книжный фестиваль “Красная площадь” только в первый день посетили 6 тысяч человек

10.06 / Ученые раскрыли различия в реакции иммунитета на коронавирус у мужчин и женщин

27.05 / США откажутся от исключений в санкциях против Ирана

11.05 / Названа самая пострадавшая от коронавируса отрасль в России

15.04 / Глава Еврокомиссии призвала провести конференцию для разработки вакцины от коронавируса

29.04 / В ФСБ рассказали о массовом изъятии оружия в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска