Похудевший Попов из сериала “Полицейский с Рублевки” не устоял перед соблазном

12.06.2020, 20:00, Разное

На днях популярный актер стал гостем нового выпуска шоу “Кондитеры” на телеканале Пятница. В эфире передачи Роман Попов должен был вместе с ведущим Ренатом Агзамовым попробовать блюда участников и выбрать лучшее.

“Вот я снова вернулся в мир сладкого”, – посетовал артист. Отметим, что ранее ему удалось сбросить 40 лишних килограммов. Роман Попов с иронией отметил, что теперь ему не нужно делить с коллегой Евгением Куликом полных персонажей в сериалах и фильмах.

Напомним, Роман Попов прославился благодаря роли следователя Мухича в сериале “Полицейский с Рублевки”. Также он является членом юмористического дуэта “20:14. Город Сочи”. Вместе со своим партнером Оганесом Григоряном он выступает на различных телешоу. Кроме того, их часто приглашают на светские мероприятия.

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Публикация от Roman Popov (@romapopoff) 19 Авг 2019 в 12:32 PDT

Шоу “Кондитер” выходит на телеканале Пятница с 2017 года. В передаче участвуют повара-любители со всех уголков страны. Новый сезон выпуска объединил на кухне взрослых и детей. Наставником кулинаров выступает ведущий Роман Агзаматов. Он помогает им освоить тонкости профессии.