Брежнева в прозрачном платье станцевала в новом клипе

12.06.2020, 20:00, Разное

Клип на песню “ВЕЧЕРиНОЧКА” снимался в Испании в интерьерах необычного особняка. Впрочем, внимание зрителей привлекли не сколько декорации, сколько персонажи клипа. И Вера Брежнева, которая предстала перед поклонниками в нескольких необычных нарядах, в том числе и в прозрачном платье.

“Я хочу, что бы каждый из вас испытал тот кайф и удовольствие, которое я испытала”, – рассказала Вера Брежнева о клипе и своих впечатлениях о его съемках. Таким же мнением со своими поклонниками поделился и Дмитрий Монатик.