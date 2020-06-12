Медики в США планируют переходить на эластомерные маски вместо N95

12.06.2020, 19:50, Новости дня

Американские медики повторно используют одноразовые маски N95, которые проходят специальную обработку и дезинфекцию, но группа врачей из сети клиник Allegheny (AHN) подсчитала, что дешевле использовать эластомерные маски, применяемые при строительных работах, сообщает портал Мedicalxpress.com.

С самого начала пандемии коронавируса в США местные врачи могли рассчитывать только на маски N95, которые обеспечивали приемлемый уровень защиты медперсонала, но очень быстро выяснилось, что одноразовых масок с ценою в 3 доллара не хватает для удовлетворения всех потребностей медиков. К тому же на фоне массового спроса производители подняли цены, и врачам пришлось придумывать способы дезинфекции одноразовых масок N95, чтобы обеспечить их многоразовое применение. Несмотря на столь радикальные меры, ситуацию это исправило лишь частично, ведь поток больных к тому времени увеличился и резко выросла потребность в масках N95.

В это время врачи из AHN (Питтсбург, США) предложили использовать строительные эластомерные маски, чтобы снизить расходы, поскольку дезинфекция одноразовых N95 обходилась клиникам слишком дорого. Обезопасить медперсонал AHN с помощью эластомерных масок удалось как минимум на уровне N95, а может даже и лучше, поскольку сменные фильтры в эластомерных масках относятся к классу Р100 (задерживают 100% частиц, содержащихся в воздухе). При цене маски в 20 долларов и одного фильтра в 10 долларов, их использование считается более практичным, так как эластомерную маску легче дезинфицировать и ее могут использовать сразу несколько человек. Сеть AHN сначала закупила партию для врачей «первой линии» и маски носили несколько человек по сменам. Затем закупки увеличились, чтобы каждый получил персональное средство защиты и сам производил его дезинфекцию.

После месяца использования эластомерных масок не нашлось ни одного медработника, который выразил бы желание вернуться к N95. Подсчитав выгоду, врачи заявили, что каждый новый день все больше и больше показывает правильность сделанного ранее выбора в пользу эластомерных масок, снижая расходы. Медики рекомендуют всем больницам переходить от N95 к использованию эластомерных масок, которые могут спокойно храниться без ущерба для их функциональности в перерывах между вспышками различных инфекционных заболеваний.