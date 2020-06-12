 

В Киеве назвали Минские договоренности никчемными

12.06.2020, 19:48, Новости дня

Украинский вице-премьер Алексей Резников назвал Минские договоренности никчемными с международно-правовой точки зрения.

«Я абсолютно поддерживаю выводы … относительно никчемности в плане оценки как международно-правового договора Минских соглашений. Это политические договоренности», –сказал Резников, передает РИА «Новости».

По его словам, срок действия соглашений закончился в конце 2015 года, и Украина теоретически в любой момент могла бы выйти из них. Однако, отметил он, Киев готов использовать Минск как переговорную площадку.

Ранее на этой неделе полпред РФ в Контактной группы по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявил о фактическом выходе Киева из Минских соглашений.

Напомним, Киев назначил новых представителей в Трехстороннюю контактную группу (ТКГ), задачей которой является фиксация выполнения/невыполнения соглашений. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто, по версии Киева, представляет «ОРДЛО» и каковы истинные намерения Зеленского в данном случае.



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