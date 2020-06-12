 

“Реалу” понадобился футболист “Челси” Канте

12.06.2020, 19:35, Новости дня

Мадридский "Реал" намерен приобрести полузащитника "Челси" и сборной Франции Нголо Канте. Испанский суперклуб готов заплатить за 29 летнего француза 80 миллионов евро.

В Мадриде рассчитывают, что "Челси" согласится Канте. В условиях пандемии коронавируса клубам нужны деньги, и лондонцы согласятся пополнить свою казну, информирует "Спорт-Экспресс". Кроме того, сам француз неоднократно говорил, что хотел бы поиграть в чемпионате Испании.

В текущем сезоне Нголо Канете выходил на поле в 22 матчах. Француз забил три мяча и заработал четыре желтых карточки.



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