В Чехии закрыли дело об угрозе отравления политиков рицином из России

12.06.2020, 19:35, Новости дня

Служба безопасности и информации (контрразведка) Чехии официально закрыла дело об угрозе отравления трех пражских муниципальных политиков ядом рицин, который якобы привез в Прагу российский дипломат. Эта история оказалась вымышленной.

"Это был случай, в который тяжело поверить, но тем не менее произошедший на самом деле и вызвавший различные догадки, спекуляции, конспиративные теории и [накал] страстей", — говорится в сообщении ведомства, выдержки из которого приводит ТАСС.

Чешская контрразведка рассказала, что им поступило анонимное электронное письмо, где говорилось, что российский дипломат доставил в Прагу рицин. Потом эта информация попала в местные СМИ, но не по вине спецслужбы, заявили там. Данный факт значительно затруднил расследование дела, однако его удалось завершить в кратчайшие сроки. Сведения в письме оказались ложными, добавляет Служба безопасности и информации Чехии.

5 июня посольство РФ в Праге получило от чешского МИД ноту с уведомлением о высылке из республики двух сотрудников российской дипмиссии. Они покинули страну 7 июня. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил по этому поводу, что один из сотрудников посольства РФ намеренно направил в контрразведку ложную информацию о планируемом отравлении политиков. Позже Бабиш признал, что история оказалась придуманной. В МИД РФ, комментируя высылку российских дипломатов заявили, что действия Праги получат адекватный ответ.