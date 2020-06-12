Мнение: Как легко потерять наследство, удалённое продление инвалидности и озвучивание голосом робота

12.06.2020, 19:30, Разное

1. Я уже много раз предупреждал об опасности крупных выигрышей в лотерею — как показывает статистика, джекпоты обычно ломают жизни «победителей», оставляя их через какое-то время больными, бедными и разочарованными в жизни. Те же проблемы могут настичь и тех, кто внезапно получил большое наследство:

https://zen.yandex.ru/media/new_webstudio/kak-legko-poteriat-neojidannoe-nasledstvo-5e8fcd83282cfa7ad137de06

У меня сосед получил наследство. Огромный домяра с участком 50 соток в Горячем Ключе Краснодарского края, считай та же лотерея.

Пропал из виду на два года, ни его, ни семьи его никто не видел, телефоны молчали, решили что он переехал в тот дом… Прошло два года, появились…

Продали дом с участком за 18 миллионов, деньги все потратили… Греция, Тунис, Мальдивы… потратили всё до копейки… дочь 16-летнюю не устроили (могли бы и квартиру купить, и на счёт положить ей), про институт молчу… на мой взгляд, абсолютно непрагматичный подход, сейчас работает водителем в МУП (мусороуборочное предприятие), жена его в Магните у дома, дочь???… жаль ребёнка…

Халява – как пришло так и ушло…

Другой знакомый электрик на автоколонне работает, купил лотерею… Выиграл 5 миллионов, переехал на дачу, квартиру сдал в аренду… За шесть лет отстроил себе на дачах СТО (автомойка, ремонт авто, автоэлектрик, шиномонтаж)… Купил две однушки… Супруга у него за бухгалтера, сам он за старшего мастера, сынок на шиномонтаже и автомойке… семейный бизнес организовал!

Такому человеку уважуха и честь…

Знает чего хочет, и как правильно распорядиться такой удачей…

2. Проблема с квестами продления инвалидности потихоньку решается:

https://ria.ru/20200602/1572311472.html

Упрощенным порядком подтверждения инвалидности с начала апреля воспользовались 255 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минтруда.

Установить инвалидность без личного присутствия смогли более 115 тысяч человек, в том числе 20 тысяч детей. И более 140 тысяч (из них 22 тысячи детей) смогли продлить группу инвалидности без обращения в бюро медико-социальной экспертизы.

Временный порядок позволяет продлевать ранее установленную группу инвалидности на полгода, а также впервые устанавливать инвалидность на основании документов от медицинских организаций без личного обращения в бюро медико-социальной экспертизы.

3. Помните ту серию забавных видео, в которой роботы называют людей «кожаными ублюдками»? Голос робота из этих видео можно смоделировать вот тут:

https://nextup.com/ivona/

Выбираете русский язык и диктора Максима. Диктор озвучивает всё, что вы напишете.