Ученые: Кофе способен действовать как сжигатель жира

12.06.2020, 19:30, Разное

Ученые из Великобритании обнаружили, что кофе способен действовать, как сжигатель жира. Положительный эффект напитка при похудении связан со стимуляцией клеточной активности коричневого (бурого) жира.

К кофе в последнее время стали относится более благосклонно благодаря результатам различных научных работ, демонстрирующих положительный эффект от употребления напитка. Согласно некоторым данным, кофе может защитить головной мозг от деградации, способствует лечению мигрени, а также продлевает жизнь.

Представляющие Медицинскую школу Ноттингемского университета специалисты обнаружили еще одно важное свойство популярного продукта: кофе позволяет похудеть, действуя как жиросжигатель. Напиток также можно применять во время лечения диабета. Лабораторные испытания стволовых клеток показали: кофеин благотворно влияет на активность коричневого жира, интенсивно сжигающего калории, сахар, белую жировую ткань.

Эксперты проверили эффект от кофе во время исследования с добровольцами – участники эксперимента выпивали напиток, а потом исследователи с помощью тепловизионной технологии делали анализ активности жировых клеток. Под действием кофеина коричневый жир нагревался и клетки более активно начинали сжигать калории.



Ученые намерены использовать сжигающий эффект кофе для профилактики и противостояния диабету. Ожирение – серьезная проблема для здоровья всего общества – все больше пациентов страдают от сахарного диабета, который нередко бывает вызван избыточным весом. Решить имеющуюся проблему поможет реакция коричневого жира на кофеин, считают авторы работы.