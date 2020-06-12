Контрразведка Чехии закрыла дело о «перевозке рицина»

12.06.2020, 19:30, Новости дня

Служба безопасности и информации Чехии официально закрыла дело об угрозе отравления рицином трех пражских муниципальных политиков.

«Несколько дней назад Служба безопасности и информации закрыла дело, касающееся угрозы чешским муниципальным политикам. Это был случай, в который тяжело поверить, но, тем не менее, произошедший на самом деле и вызвавший различные догадки, спекуляции, конспиративные теории и (накал) страстей», – отмечается в сообщении, передает ТАСС.

Спецслужба уточнила, что получила анонимное электронное письмо, в котором содержалось утверждение о том, что российский дипломат якобы доставил в Прагу яд рицин. Затем, как подчеркивается в сообщении, не по вине контрразведки произошел вброс этой информации в местные СМИ, что затруднило расследование дела.

Тем не менее, считает Служба безопасности и информации Чехии, дело удалось раскрыть за очень короткое время. Сведения в письме оказались ложными, добавляет контрразведка.

Ранее пресс-секретарь президента республики Милоша Земана Иржи Овчачек заявил, что утечка секретной информации из государственных органов в СМИ стала проблемой Чехии и не дала «спокойно расследовать дело» о якобы доставке в Прагу рицина.

Напомним, в начале июня два сотрудника посольства РФ в Чехии были объявлены персонами нон грата в связи с историей о якобы перевозке яда рицина. Посольство РФ в Чехии заявило о глубоком разочаровании в связи с принятыми чешской стороной мерами. В МИД РФ заявили, что решение Чехии нанесло серьезный урон отношениям двух стран.

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что решение о высылке российских дипломатов – гнусная и подлая провокация со стороны властей Чехии, ответ Москвы последует.

В то же время премьер-министр Чехии Андрей Бабиш утверждал, что один из сотрудников посольства РФ намеренно направил контрразведке ложную информацию о планируемом нападении на чешских политиков. По мнению премьера, действия этого человека привели к «дальнейшему осложнению чешско-российских отношений».