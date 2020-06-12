Экономисты назвали способы увеличения пенсии в России

12.06.2020, 19:30, Разное

Экономисты советуют для достойной старости откладывать деньги на протяжении всей жизни. Специалисты назвали способы увеличения пенсии, которые подходят каждому россиянину.

Экономисты рассказали о программе софинансирования накоплений, условием которой являлось перечисление суммы в размере от 2 до 12 тысяч рублей, с последующим внесением такой же суммы от государства. Однако поучаствовать в ней можно было лишь до 2014 года, а в данное время подобных повышающих пенсию программ нет. Эксперты сообщают о возможности вложения средств в негосударственные пенсионные фонды, индексирующие накопления выше размера инфляции. В то же время, по словам экономистов, подобных фондов в стране не так много, и сложно отыскать надежный. Кроме того, чтобы не потерять доходы, менять фонд можно лишь один раз в течение пяти лет. Специалисты рассказали о системе Гарантированного пенсионного плана, внедрение которой запланировано на 2021 год. Ее условием является перечисление определенного процента от заработной платы в НПФ. Однако эксперты пока не рекомендуют особо надеяться на нововведение.

Экономисты считают самым надежным способом обеспечения достойной старости самостоятельное откладывание денег на пенсию. Эксперты поделились, размер пенсии от государства ежегодно снижается из-за инфляции, и возможно в будущем произойдет узаконение лишь базовой пенсии с минимальной суммой. Поэтому специалисты советуют не хранить средства в рублях, а покупать недвижимость и ценные бумаги.