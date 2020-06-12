 

Le Figaro – «с широко закрытыми глазами» — французские полицейские стали заложниками борьбы с расизмом

12.06.2020, 19:25, Новости дня

Развернувшиеся во Франции протесты против полицейского произвола и расизма и желание властей страны умиротворить активистов поставили французских полицейских в невыносимое положение, пишет Le Figaro. Отныне, боясь обвинений в расизме, правоохранители вынуждены закрывать глава на преступность в определённых районах страны. При этом, если в ближайшее время случится трагедия, защитников общественного порядка снова будут обвинять в бездействии, сетует издание.


Reuters

«Когда глупость, наконец, спадёт, когда все мы придём в себя, мы сможем оценить необычайный переворот, которому нам было дано стать свидетелями», — пишет заместитель главного редактора Le Figaro Винсен Тремоле де Вийе в редакционной статье. Тот же министр внутренних дел Франции, которому месяц назад было поручено выписывать штрафы людям, пожелавшим присутствовать на похоронах одного из родителей, сегодня возводит эмоции в ранг морального закона, стоящего выше закона гражданского, несанкционированная акция отныне признаётся властями как эффективный рычаг политического давления, а на хранителей общественного порядка падает подозрение. «Почему? Потому что один варвар в Миннесоте опорочил честь мундира, хладнокровно убив Джорджа Флойда», — возмущается автор.

«Воинствующая туманность» политической повестки соединилась с эмоциями, возникшими по всему миру, сделав из чернокожего Адамы Траоре французского мученика «полицейского произвола» и спровоцировав, во имя борьбы с расизмом, «удивительный ступор в вопросах расы» со стороны правительства.

По мнению журналиста, платить за это пришлось простым французским полицейским, которые были объявлены «мерзавцами и расистами». О сотрудниках полиции, убитых в терактах — в том числе, в здании префектуры полиции — было забыто, как и камнях, брошенных в полицейские машины, хештегах «смерть свиньям», призывах принести полицейских в жертву как «цыплят», погромщиках, проникавших в колонны «жёлтых жилетов» и подожжённых на демонстрациях полицейских униформах.

Отныне полиции «не остаётся ничего другого, как держать себя в руках», ведь государственные власти будут за ней следить. Преступники тем временем потирают руки, замечает автор. «Правоохранительные органы зажаты в тиски между теми, кто хочет их символической или реальной смерти и умеет давить на «пружину жертвенности» и начальством, которое отныне не захочет неясностей: просто невыносимое положение», — сетует редактор. Самых смиренных уже предупредили, что теперь они вынуждены будут подчиняться «закону банд». В некоторых районах правоохранители уже получили чёткие инструкции: «мы не вмешиваемся, держим глаза широко закрытыми».

«Через несколько недель неизбежно произойдёт одна или несколько трагедий. И тогда прекраснодушные воскликнут, как это делают, когда зовут прислугу: «А чем занята полиция?», — прогнозирует Тремоле де Вийе в заключение.



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