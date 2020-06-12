Личное: Как избавиться от мужа с пользой для кошелька?

12.06.2020, 19:18, Разное

Если вы хотите раскрыть любое преступление, ищите, кому это было выгодно.

Безбашенная инстаграмщица Екатерина Диденко заявила, что стала зарабатывать в три раза больше после гибели мужа.



Сухой лёд — и ты свободная, пузатая, независимая женщина с доходом в три раза больше! Фото: Соцсети

Случайно он погиб или, как я подозреваю, это было спланированным самоубийством ради хайпа? Судя по заявлению Кати без головы — второе.

Прямой эфир из-под двери реанимации в аккаунте Диденко плавно перетёк в репортаж о похоронах мужа. Между этими событиями говноедка побывала в телевизоре, договорившись, предварительно поторговавшись, об эфире после кончины мужа.

И кстати, о кончине — не успело тело чувака остыть, как Катя уже спросила подписчиков, трахалась ли она сегодня ночью, пить или не пить ей противозачаточные таблетки.

Что делать страшной вдове на хайпе, оставшейся без мужа? Едва получив рекламу вазелина, анальной пробки и вакуумной присоски для губ, Катерина решила вставить сиськи — нет, ну а чего зря время терять-то, правильно? Тридцать дней без мужа — уже большой срок!

Вечеринка с тематическим названием «Проводы старых сисек» прошла в разгар изоляции, а на следующий день Диденко в прямом эфире показала, как кто-то пытается её взять на новую грудь.

Муж в это время в гробу уже не ворочался, а новые сиськи в теле нужно сразу испытать в деле, ведь так?



Фото: Соцсети

В результате гибели чувака и ещё двоих «блогеров» на вечеринке в сауне в честь именин Катерины, женщина стала: а) зарабатывать больше в три раза, бэ) избавилась от нудного трахаля, которому скучно даже давать, вэ) вставила себе сиськи — пусть в подвальной клинике у Гургена, но всё равно стало лучше, чем было.

Дело осталось за малым — липосакция подушки живота, и любой гопник захочет вдуть весёлой вдове!

Большинство людей полагают наивно, что Диденко — это диагноз, судя по тому, как она гнусно и пошло хайпится на смерти мужа. Я же считаю, что её поведение — это расчёт.

Да, гнусный, мерзкий, аморальный, но всё же выверенный расчёт. Всё заранее было придумано и осуществлено, а муж её всё равно хотел самоубиться — Катя сделала так, чтобы всё прошло с пользой для дела.