 

В России ввели в строй атомную подлодку «Князь Владимир»

12.06.2020, 19:17, Новости дня

В пятницу российское министерство обороны заявило о введении в строй «новейшей атомной подводной лодки».

Атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир», вооруженный межконтинентальными ядерными ракетами «Булава», был принят в боевой состав Военно-морского флота 12 июня, в День России, говорится в сообщении оборонного ведомства.

Это заявление было сделано на фоне растущих разногласий Москвы с западными странами из-за Украины и опасений в связи с возможностью новой гонки вооружений после развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Подводный крейсер, являющийся головным кораблем проекта 955 «Борей-А», который включает атомные подводные лодки четвертого поколения, назван в честь князя Владимира, правителя Киевской Руси, исторически занимавшей территорию части современных государств: Украины, России и Беларуси. «Князь Владимир» оснащен новейшей твердотопливной ракетой «Булава» с тремя ступенями. Ракета способна нести несколько гиперзвуковых ядерных блоков.

Реализация проекта «Борей», начатого вскоре после распада Советского Союза, долгое время задерживалась из-за нехватки финансирования, а испытания ракеты «Булава» несколько раз заканчивались неудачно.

Глобальная архитектура контроля над вооружениями, созданная еще во времена «холодной войны», оказалась под угрозой с момента прекращения действия ДРСМД.

В августе прошлого года Соединенные Штаты вышли из соглашения, обвинив Москву в несоблюдении условий договора. В России эти обвинения отрицают.

Последний крупный договор, СНВ-III, о контроле над ядерными вооружениями между Россией и США истекает в 2021 году. Он ограничивает число стратегических ядерных боеголовок, которые могут разворачивать две крупнейшие в мире ядерные державы.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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