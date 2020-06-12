В гостях у Арианы Гранде: экскурсия по особняку певицы за 13 миллионов долларов

12.06.2020, 19:16, Разное

Невероятно, но факт — обладательница статуэтки Grammy, чьи пластинки и хиты расходятся как горячие пирожки, до недавнего времени не имела своего гнездышка. В Калифорнии, этой мекке знаменитостей, Ариана лишь снимала чужие особняки и постоянно находилась в поиске собственного уголка, места, которое пришлось бы ей по душе. Лишь недавно эти усилия привели к долгожданному результату: теперь у исполнительницы трека Stuck With U есть свое постоянное место жительства стоимостью 13,7 миллионов долларов.

Дом Арианы Гранде

Впрочем, по словам репортера сообщившего об этой сделке издания Variety, выбор Гранде вызывает некоторые вопросы. Например — ее новый дом, хоть и сделанный в модном стиле хай-тек и словно бы парящий над холмами в районе Берд-Стритс, при этом на самом деле находится довольно близко к дороге. А также — не имеет главного атрибута звездной недвижимости: огромного забора, отгораживающего его от внешнего мира. Сквозь прозрачные окна в пол соседям певицы и прохожим будет прекрасно видно все, что происходит в ее доме. Впрочем, возможно, этот факт Гранде как раз не смущает: до приобретения дома она “ютилась” вместе со своей командой и менеджерами в одном из съемных домов в Лос-Анджелесе и явно не испытывала проблем от недостатка личного пространства.

Кстати, о пространстве — площадь нового дома Арианы составляет почти 1000 квадратных метров. До этого здесь никто не жил, ремонт же был сделан еще 2 года назад. С тех пор особняк то и дело появлялся на рынке, причем стартовая цена за его приобретение достигала аж 25 миллионов, но мало кто захотел его приобрести — скорее всего как раз из-за отсутствия ограждений и защиты от местных жителей. Хотя, с другой стороны, именно местные, то есть новые соседи Гранде, не должны вызывать вопросов: в этом же районе живут Леонардо Ди Каприо, Киану Ривз и несколько наследниц империи Walmart.

Что же до внутреннего убранства — здесь также много простора, комнаты отделаны дубовыми панелями, много где преобладают бежевые, светло-коричневые и серы тона. Помимо обязательного бассейна с лаундж-зоной здесь также есть просторная ванная с зеркалами с подсветкой, у которых можно спокойно наносить макияж с профессиональным визажистом. Из других бонусов — тренажерный зал, сауна, бар и домашний кинотеатр, расположенные на нижних уровнях. А также — винный погреб, где новая владелица сможет хранить от одной до нескольких сотен бутылок. Кажется, плюсы этой сделки действительно перевашивают упомянтые в начале минусы.

Тот самый винный погреб Дом Арианы Гранде