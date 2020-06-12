НАТО сообщило о преимуществах Украины после получения статуса партнера

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12.06.2020, 19:08, Новости дня

У Киева появятся дополнительные преимущества от сотрудничества с Североатлантическим альянсом после получения статуса партнера расширенных возможностей, говорится в заявлении НАТО.

«Это включает в себя расширенный доступ к программам военной совместимости и учениям, а также более широкому обмену информацией», – сообщили в альянсе, передает РИА «Новости».

Там добавили, что Украина как партнер НАТО участвовала в операциях, в том числе в Афганистане и Косово, а также в различных учениях. «Союзники высоко ценят этот важный вклад, который демонстрирует приверженность Украины евроатлантической безопасности», – отмечается в документе.

При этом в альянсе отметили, что предоставление статуса партнера расширенных возможностей не связано с каким-либо решением о членстве в альянсе. «Союзники продолжают поощрять и поддерживать Украину в ее усилиях по проведению реформ, в том числе в сфере безопасности и обороны», – отмечается в НАТО.

Статус партнера «расширенных возможностей» в НАТО ввели в 2014 году для построения более глубоких, специализированных двусторонних отношений с НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Такой же статус у Австралии, Финляндии, Грузии, Иордании и Швеции.



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