В Грузии ввели штрафы за неношение масок и за нарушение правил самоизоляции

12.06.2020, 19:06, Новости дня

Парламент Грузии в третьем чтении утвердил поправки к Кодексу административных правонарушений, предусматривающие штрафы за неношение масок в закрытых помещениях и в общественном транспорте.

Штраф за неношение маски во время эпидемии составит 20 лари (6 долларов), он касается и пассажиров такси. Владельцу помещения придется заплатить 500 лари (165 долларов).

Министерство здравоохранения Грузии определит, какой тип маски должны носить граждане. В случае если человек не может носить маску по состоянию здоровья, то он должен получить специальную справку. Тем, кто не может позволить себе купить маску, государство намерено оказать помощь.

За нарушение правил самоизоляции и карантина также грозит штраф: две тысячи лари (670 долларов) для физических лиц и 10 тысяч лари (3,3 тысячи долларов) для юридических лиц.

Повторное нарушение любого ограничения, кроме ношения масок, влечет уголовную ответственность в виде домашнего ареста на срок от шести месяцев до двух лет или лишение свободы до трех лет.

Штрафы будут действовать до 15 июля.

По данным на 12 июня, в Грузии коронавирусом заболели 843 человека, 13 пациентов скончались.

Режим ЧП действовал в Грузии с 21 марта, через десять дней ограничения были ужесточены – в стране ввели комендантский час и запретили собрания больше трех человек. С 29 мая в Грузии возобновил работу общественный транспорт, с 1 июня разрешили работать магазинам одежды. Рестораны, отели и пункты обмена валюты открылись 8 июня, возобновлено междугороднее сообщение.