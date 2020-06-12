 

Путин убежден, что “абсолютное большинство” граждан РФ поддерживают поправки к Конституции

12.06.2020, 19:06, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрезидент России Владимир Путин 12 июня заявил, что убежден в том, что “абсолютное большинство” граждан страны разделяют и поддерживают его позицию по внесению изменений в Конституцию. Об этом он сказал на церемонии награждения в парке Победы в Москве.

Путин сказал, что у россиян, по его мнению, есть “общий исторический код, нравственные устои”. А для них “безусловны уважение” к “человеку-труженику”, а также к “многовековой истории”, “традициям и культуре”, “сохранение памяти предков”, “почитание родителей и семьи”, “любовь к своей земле и незыблемость границ”.

“Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны – и сегодня, и в будущем. И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России”, – заявил он. Про поправку, которая предполагает “обнуление” его президентского срока и даст ему возможность снова идти в президенты минимум на два срока, он ничего не сказал. 

В последнее время появляются сообщения о том, что студентов, учителей и врачей принуждают участвовать в досрочном голосовании по поправкам к Конституции. О таких фактах рассказали преподаватель Московской технологической школы ОРТ – гимназии №1540 Арман Туганбаев и врач поликлиники №7 при Кировском клинико-диагностическом центре Константин Копанев. ​

Туганбаев в интервью Настоящему Времени предположил, что департамент образования “очень хочет выслужиться и обеспечить нужную явку электората”, поэтому учителей в Москве в довольно большом количестве школ принуждают зарегистрироваться для онлайн-голосования. 

Он предположил, что это делается для того, чтобы обеспечить референдуму нужную явку. Чтобы ее повысить, в день голосования россиянам уже дали дополнительный выходной и обещают проводить на участках лотереи, в том числе с розыгрышами квартир и автомобилей.

Голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет 1 июля. Голосовать за поправки можно будет только пакетом: за или против всех. Кроме “обнуления” сроков Владимира Путина россиянам предлагают одобрить закрепление статуса русского языка как “языка государствообразующего народа”, а также определить брак исключительно как союз мужчины и женщины. 

 



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