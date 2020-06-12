 

“Ничего себе”: Галкин разделся в кустах на радость женщинам

12.06.2020, 18:55, Разное

Максим Галкин привлек внимание своих подписчиков в “Инстаграм” обещанием раздать миллион рублей в рамках конкурса. Он пообещал выбрать десять победителей, которые получат по 100 тысяч рублей. Условия соревнования оказались просты – для того, чтобы претендовать на награду оказалось остаточно просто подписаться на все 20 аккаунтов, на которые подписан сам юморист.

Впрочем, очередной розыгрыш бешеных денег в “Инстаграм” не привлек такого внимания поклонников Максима Галкина, как та фотография, которой он сопроводил свой пост. Перед зрителями юморист предстал оголенный по пояс на фоне развесистого куста.

Разумеется, что в многочисленных комментариях нашлись не толко те, кто клюнул на возможность разжиться 100 тысячами рублей, но и женщины, которые не смогли сдержать своего восхищения от увиденного. “Стоит такой красавчик,прямо загляденье”, “Очень красивая фотография!!!!”, “Красавчик и хороший папа”, “Ничего себе”, – взорвались комментаторы.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 11 Июн 2020 в 7:59 PDT

Напомним, ранее Максим Галкин обратился к журналистам с просьбой не упоминать имя его жены Аллы Пугачевой при каждом удобном и неудобном случае. Его возмущение вызвали заметки о том, что Примадонна якобы отправила запрос на получение материальной помощи от государства.

Он добавил, что за прошедшее время им с женой удалось “немного подкопить”, поэтому материальных проблем они пока не испытывают и могут позволить себе какое-то время посидеть без работы. Более того, по словам Максима Галкина, они помогают деньгами тем, у кого ситуация сложилась не так хорошо.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 20 Янв 2019 в 10:23 PST



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