В мире: Демократы провоцируют Трампа на применение силы в Сиэтле

12.06.2020, 18:48, Новости дня

Центр Сиэтла оказался под контролем активистов «Антифы», включая здание мэрии и полиции. Захват прошел бескровно – под напором толпы полиция просто отступила. В этих кварталах объявлена «Народная республика Капитолия». Трамп уже объявил бунтовщиков «внутренними террористами» и пригрозил, что сам восстановит контроль над Сиэтлом. Но именно этого от него и ждут его главные главные враги – демократы.

В Сиэтле манифестации против полицейского произвола и в память об убитом Джордже Флойде приобрели неожиданный оборот. В четверг демонстранты захватили весь центр города, в частности взяв под контроль Восточный участок полиции города, над которым теперь висит табличка: «Народный департамент Сиэтла». Причем его взяли без боя. Как сообщило CNN, полицейские просто закрыли свой участок и ушли. О судьбе оружия, которое должно храниться в участке, не сообщается.

После этого бунтовщики захватили мэрию. И также бескровно, более того, при поддержке члена горсовета Кшамы Савант, эмигрантки из Индии, и активистки троцкистской организации «Социалистическая альтернатива». Захваченные здания и прилегающие улицы манифестанты объявили Автономной свободной зоной Капитолийского холма (CHAZ).

CHAZ опубликовал свои, весьма радикальные требования: ликвидировать департамент полиции Сиэтла, пересмотреть уголовные дела всех представителей расовых меньшинств, которые сидят за насильственные преступления, прекратить финансирование любой полиции. Кроме того, CHAZ требует отставки градоначальницы Сиэтла, демократки Дженни Дюркан.

Реакция федерального центра на бунт пока в основном выражается в гневных твитах Дональда Трампа. «Внутренние террористы захватили Сиэтл», написал президент, и призвал остановить «этих безобразных анархистов». Вину за произошедшее президент возложил на демократов из мэрии, которые по версии Трампа, сами – радикальные леваки. В ответ мэр Дюркан посоветовала главе государства «вернуться в бункер», намекая на поведение Трампа во время беспорядков у Белого дома. Президент, в свою очередь, пригрозил, что сам восстановит контроль над Сиэтлом, если этого не сделает мэр города Дженни Деркан и губернатор штата Вашингтон Джей Инсли.

В некоторых российских изданиях CHAZ окрестили «народной республикой Капитолия». У американской прессы свои ассоциации: тихоокеанский мегаполис Сиэтл – самый крупный город штата Вашингтон, «тезки» столицы. В столичном Вашингтоне Капитолий – здание Конгресса, но Капитолийский холм в Сиэтле, ставший очагом бунта – это богемный квартал, вотчина ЛГБТ-сообщества.

Всего под контролем протестующих оказалось шесть городских кварталов. Вокруг «автономной зоны» установлены пластиковые барьеры и баррикады, внутри разбит палаточный лагерь. Как рассказал газете ВЗГЛЯД профессор политологии Университета штата Теннеси Андрей Коробков:

«Туда допускают только три городские службы: пожарных, парковую службу, которая отвечает за благоустройство, людей из транспортного департамента. Но не полицию».

Вся захваченная территория испещрена надписями «Народная собственность» и «Автономная зона Капитолийского холма». Пока одни сторонники CHAZ скандируют лозунги и раздают интервью, другие отсыпаются в палатках или едят, сообщают журналисты. Еда раздается бесплатно. Расовый состав протестующих весьма пестрый: негры, белые, латиноамериканцы. В республике есть и первые табу: разрешена только вегетарианская пища, запрещено курить. По всей видимости, это связано с тем, что ядро протестующих составили фанаты субкультуры Straight Edge, которые отказываются от мяса, алкоголя и табака. В свою очередь, многие «стрейтэджеры» одновременно относят себя к «Антифа».

Напомним, после начала массовых беспорядков Трамп уже пообещал объявить антифашистское движение радикальных левых «Антифа» террористической организацией. Но, как поясняла газета ВЗГЛЯД, исполнить угрозу будет трудно: «Антифа» – не пирамидальная организация, а хаотичное сообщество анархистов и других ультралевых.

«В этом нет ничего агрессивного, насильственного или чего-то подобного», – рассказал о происходящем в CHAZ изданию KOMONEWS протестующий по прозвищу Рукс. Впрочем, другие СМИ сообщают, что за порядком следит местный чернокожий рэпер Раз Симон. Вооруженный АК-47 и пистолетом Симон уже терроризировал горожан, которые отказывались ему подчиняться, утверждают журналисты. На фотографии из репортажа Daily Mail можно увидеть как минимум двоих вооруженных «добровольцев общественной безопасности», патрулирующих захваченные улицы.

Никкита Оливер



(фото: Paul Christian Gordon/Zuma/ТАСС)

Жители захваченных районов всерьез тревожатся по поводу своей безопасности. Помощница начальника департамента полиции Сиэтла Динна Ноллетт сообщила о случаях рэкета: манифестанты вымогали дань у местных бизнесменов, а также требовали от желающих попасть на территорию CHAZ удостоверения личности. Cами «добровольцы общественной безопасности» отрицают эти факты.

Вождем «захватчиков» называют Никкиту Оливер, местную активистку движения Black Lives Matter («Жизнь чернокожих имеет значение»). Она известна тем, что три года назад баллотировалась в мэры Сиэтла от ультралевой Народной партии. Но тогда кресло мэра заняла демократка Дюркан, чьей отставки сейчас требует Оливер. Ее идеология известна Оливер призывает сторонников CHAZ «присоединиться к глобальной борьбе» против «расового капитализма», который «построен на патриархате и превосходстве белых». Эксперты, впрочем, сомневаются, что Оливер вряд ли можно считать вождем бунтовщиков.

«У восставших нет договороспособных руководящих органов и лидеров. Я бы сравнила подобную революционную администрацию с советами трудящихся в русской революции 1917 года», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог, бывший депутат Госдумы от КПРФ Дарья Митина.

Ближайший аналог «Автономной зоны Капитолия» – Парижская коммуна, полагает политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, именно на этот ультралевый эксперимент 1871 года, продолжавшийся 72 дня и ориентируются активисты. Как в Парижской коммуне, и во многом во время русской революции, активную роль играют анархисты.

«Отсюда стремление обойтись без полиции, и по возможности, минимизировать роль государства», – указал Коробков. Впрочем, сравнение с Парижской коммуной пока можно считать натяжкой. Радикалы 1871 года довольно быстро перешли к вооруженному истреблению своих классовых врагов. Анархисты из «автономной зоны» пока ведут себя мирно.

Вообще «коммунарский» – но более мирный, опыт не чужд многим жителям Западного побережья. С 1960-х Калифорния, и более северные штаты Орегон и Вашингтон уже слыли раем для хиппи, «зеленых» и других гражданских активистов. «В центральных парках Портленда, штат Орегон, и Сиэтла постоянно стояли палаточные лагеря. Этих людей никто не разгонял, и постепенно они набирали силу», – отметил Дудаков. «В Сиэтле такие коммуны образовывались уже дважды – в 1972 и 2013 годах», – в свою очередь, напомнил профессор Коробков. Но никогда активисты не захватывали столь обширную территорию, которая при этом включала бы в себя мэрию или полицейский участок.

Пока что городские власти не пытаются вытеснить «коммунаров» с улиц. Городские службы расставили внутри переносные туалеты, продолжают вывозить мусор. Начальник пожарной охраны следит за тем, чтобы аварийные бригады могли попасть в CHAZ. В местной полиции заверили законопослушную часть граждан: захват не будет вечным. Полицейские даже обещают «реагировать на любые нарушения», правда, непонятно, как это сделать, если патрульные боятся пересекать границы новой квази-республики.

Эксперты разошлись во мнениях о том, долго ли администрация Трампа будет терпеть сиэтлскую вольницу. «В Белом доме давно принято решение не вмешиваться напрямую в происходящее, особенно в либеральных штатах. Поэтому очевидно: Трамп будет терпеть», – полагает Дудаков. По его мнению, президент США отдаст ситуацию на откуп мэрии, которой руководят демократы – дабы те показали всей Америке свою некомпетентность и слабость.

Трамп уже пригрозил применить силу, прислать Национальную гвардию, указывает Коробков. Но демократы ведут свою игру, добавил он. «Они как раз надеются, что Трамп будет действовать жестко – это даст им повод начать вторую волну протестов, которая ослабит предвыборные позиции президента», – отметил эксперт.

«Я пессимист. Участь сиэтлской «коммуны» будет незавидна – введут национальную гвардию, армию и их просто растопчут», – вздыхает Митина. Но, считает она, если «коммуна» продержится хотя бы неделю, то для протестующих этот эпизод их борьбы будет полезен, поскольку позволит приобрести навыки самоуправления. Она не исключает, что опыт захвата муниципальных органов власти в таком случае распространится и на другие американские города.

Теги:

США

,

сепаратизм

,

сепаратисты