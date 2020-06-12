Пожар вспыхнул на атомной подводной лодке во Франции

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12.06.2020, 18:30, Новости дня

Возгорание произошло в пятницу на атомной подводной лодке Perle, пришвартованной на военно-морской базе во французском Тулоне, угрозы радиационного заражения нет, информирует Морская префектура Средиземноморья.

Подлодка Perle относится к классу Rubis и была заложена в 1987 году, а введена в эксплуатацию в 1993 году. С января 2020 года АПЛ находилась в Тулоне на техобслуживании. В результате пожара никто не пострадал, передает РИА «Новости».

«Дым, вызванный пожаром на Perle, не радиоактивен. Никакого ядерного топлива на борту нет. Напоминаем, что на все территории Франции установлены датчики, способные зафиксировать любую аномалию, связанную с радиоактивностью», – отмечает ведомство.

Борьбой с огнем на подлодке занимаются местные пожарные расчеты, а также прибывшие им на подмогу огнеборцы из Марселя.



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