Ученые: Люди с диабетом больше подвержены риску переломов костей

12.06.2020, 18:30, Разное

Ученые, представляющие Шеффилдский университет, после проведенного совместно с коллегами из Sutter Health исследования выяснили, что люди, имеющие диабет типа 1 и типа 2 более подвержены риску переломов костей. У таких пациентов чаще встречаются травмы позвонков или бедра.

Диабет может стать причиной различных осложнений, среди которых заболевания почек, проблемы со зрением, повреждение нервов, болезни ног. Но, до нынешнего времени медики не знали, что диабетики больше склонны к переломам костей.

Согласно результатам научной работы, риск переломов более высок у пациентов с диабетом 1 типа, по сравнению с людьми, страдающими от диабета 2 типа. Однако у последних ситуация значительно ухудшается из-за применения инсулина. Специалисты отметили, что к серьезным повреждениям у данной категории людей относятся переломы бедра, которые могут стать причиной инвалидности. Почти 20% диабетиков, имеющих переломы не проживают больше года. Эксперты надеются, что благодаря новому исследованию осведомленность среди людей с диабетом повыситься и они смогут избежать возможных травм.