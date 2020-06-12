 

Мурашко: жара не делает коронавирус менее заразным

12.06.2020, 18:25, Новости дня

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в пятницу подтвердил, что высокая температура воздуха не вызывает снижения активности коронавируса. Об этом министр рассказал в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".

Мурашко сослался на опыт стран, в которых есть и жара и эпидемия коронавируса COVID-19. Министр согласился с тем, что возможна ситуация, когда в России будут чередоваться введение карантина и его отмена.

"Мы должны быть готовы. Мы не зря потратили то время, когда разворачивали всю систему и мобилизацию здравоохранения проводили", — отметил Мурашко.

Мурашко рассказал, что бывают повторные заносы вируса в области, в которых ситуацию удалось стабилизировать. Еще один важный фактор — природно-климатический. В весенне-осенний период начинаются острые респираторные заболевания другой этиологии, раcсказал Мурашко, которые могут наложиться на распространение COVID-19. 

Очень важно, сообщил Мурашко, подготовиться к сезону ОРВИ, в том числе провести вакцинацию против гриппа. Как ожидается, в РФ антигриппозная кампания начнется в августе. Вакцина уже производится, заключил Мурашко.



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