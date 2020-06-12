Мурашко: ситуация с выплатами медикам нормализовалась

12.06.2020, 18:25, Новости дня

Более 270 тысяч медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, получают соответствующие президентские выплаты, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24". Ситуация с выплатами сегодня стабильная, заверил министр.

По словам Мурашко, выплаты получают и около 370 тысяч медработников, которые ведут специальный или амбулаторный прием пациентов, а также сотрудники скорой помощи, выезжающие к заболевшим людям.

Глава Минздрава признал, что на первом этапе, когда выплаты только начинались, возникало "очень много вопросов", как со стороны организаций, так и со стороны самих медиков. Однако сейчас все нормализовалось.

В этой связи министр выразил благодарность руководителям регионов, а также главным врачам медучреждений, за то "что они внимательней стали относиться". "Это качественная работа. Так нужно двигаться и дальше", — подчеркнул Мурашко.

Ранее министр здравоохранения рассказал о лечении COVID-19 и появлении в РФ вакцин от коронавируса.