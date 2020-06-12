 

У задержанных менеджеров Белгазпромбанка изъято более 4 миллионов долларов

12.06.2020, 18:25, Новости дня

Задержаны топ-менеджеры Белгазпромбанка, сообщил председатель Комитета государственного контроля Белоруссии Иван Тертель, вместе с ними – представители коммерческих структур, ранее работавшие в банке.

По словам Тертеля, всего были задержаны 15 человек. Они дали признательные показания и готовы сотрудничать со следствием. Так, они выдают средства, полученные преступным путем. Уже изъято 4 миллиона долларов, ценных бумаг на полмиллиона долларов, к материалам дела приобщены дигипассы, передает "Интерфакс".



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