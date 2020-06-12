На Урале спели российский гимн в День России

12.06.2020, 18:16, Новости дня

В Свердловской и Челябинской областях 12 июня торжественно исполняли российский гимн в честь Дня России, сообщили организаторы.

На Среднем Урале гимн пели более 30 студентов Свердловского областного медицинского колледжа, а также представители всероссийского студенческого корпуса спасателей. Все пели в масках, соблюдали социальную дистанцию, передает ИА REGNUM.

Также заявлялось мероприятие в Сквере воинской славы (Верхняя Пышма), а в Екатеринбурге гимн еще пропели студенты Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС РФ – из окон общежития. Торжественное пение услышали и жители Новоуральска во время концертов, проводимых в городе.

Организаторы отмечают, что в рамках пения соблюдались все необходимые санитарные нормы.

В Челябинской области гимны звучали тоже во время торжественных концертов. В частности, в поселке Первомайский. Передвижные концерты проходили также в Копейске и Усть-Катаве.

Кроме того, в течение всего дня в Челябинской области проходит флешмоб «Окна России». Его участники украшают окна триколорами или поздравлениями и выкладывают фото в соцсети с хештегом #ОкнаРоссии, информирует «Комсомольская правда».

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Публикация от Светлана Попова (@swetlana_popova_1981) 12 Июн 2020 в 8:35 PDT

День РФ отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. Указом президента РФ от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ был объявлен государственным праздником. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.

Президент Владимир Путин в пятницу, 12 июня, принял участие в приуроченной ко Дню РФ торжественной церемонии подъема государственного флага на Поклонной горе. Он поздравил россиян и проживающих за рубежом соотечественников с праздником. Глава государства отметил, что память о предках, защищавших свободу и независимость Отечества, едина и свята для всех поколений, для всего многонационального народа России.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что, победив в борьбе с коронавирусом, РФ добьется новых успехов в созидании и развитии.