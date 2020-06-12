Суд одобрил принудительный привод Мангера для избрания ему меры пресечения по делу Гандзюк

12.06.2020, 18:13, Новости дня

12 июня Печерский районный суд Киева принял решение о принудительной доставке в суд подозреваемого в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк главы Херсонского областного совета Владислава Мангера для избрания меры пресечения, сообщили агентству “Интерфакс-Украина” в Офисе генерального прокурора.

Мангера должны доставить в суд 15 июня, начало заседания запланировано на 9.30.

По информации hromadske, о таком решении ходатайствовала прокуратура.

На сегодняшнее заседание Мангер не явился, его адвокат причину не сообщил. Источники телеканала в прокуратуре сообщили, что он якобы ушел на больничный.

Накануне Мангер заявил, что его хотят арестовать по делу Гандзюк. “Прибыв в управление Службы безопасности Украины для подписания [документов] об ознакомлении с уведомлением о передаче дела в суд, был неприятно удивлен позицией прокуратуры, которая продлила следствие и на сегодняшний день требует взять меня под стражу”, – сказал он.

Прокурор по делу Андрей Синюк сообщил, что досудебное расследование продлили до 29 июля “в связи с новыми возникшими обстоятельствами”. Он подтвердил, что прокуратура подала ходатайство об изменении Мангеру меры пресечения с залога на содержание под стражей.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает Мангера заказчиком, а бизнесмена Алексея Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

Левин, которого 16 марта 2020 года экстрадировали в Украину из Болгарии, взят под стражу.

Мангер находится на свободе после того, как за него в феврале 2019 года внесли залог в размере 2,5 млн грн.