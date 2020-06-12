Россиянам сказали, что нужно учитывать при планировании отпуска

12.06.2020, 18:08, Новости дня

Планировать отдых внутри РФ следует с учетом ситуации с коронавирусом в регионе и всегда следует быть готовыми, что поездку придется отменить для сохранения собственного здоровья, сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

«Мы видим, что ситуация [с коронавирусом в регионах] меняется, и сказать гарантированно, что можно рассчитывать, что то место, куда вы собираетесь приехать отдыхать, будет безопасно и будет спокойно, надеюсь, что это будет так. Но мы должны быть готовы в том числе поменять свои планы, если это будет касаться лично нашего здоровья», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, ранее в пятницу на портале стопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта выхода российских регионов из режима ограничений. Проверить ситуацию в своем регионе можно по ссылке.

Мурашко отметил также, что, как показывает зарубежный опыт, жара не приводит к снижению активности коронавируса.

По словам министра, вторая волна распространения коронавируса, которую эксперты прогнозируют осенью, может быть связана с повторными завозом вируса в страну, или с природно-климатическими факторами. Кроме того, сохраняется опасность наслоения коронавируса с другими ОРВИ, пик которых обычно наступает в осенне-весенний период.

Мурашко также говорил, что ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса в России, возможно, будут плавающими, их могут вводить, например, на выходные.