Голикова поздравила волонтеров с Днем России

12.06.2020, 18:08, Новости дня

Вице-премьер Татьяна Голикова поздравила волонтеров с Днем России, отметив их заслуги в борьбе с пандемией коронавируса и помощь людям старшего поколения.

«Конечно, это все еще не кончилось, конечно, это невидимый враг, с которым сложно бороться, но мы, наверное, все вместе приоткрыли завесу о том, как это можно делать, о том, как вместе можно преодолевать самые страшные трудности», – сказал вице-премьер на торжественной церемонии награждения волонтеров Всероссийской акции #МыВместе памятными медалями.

Голикова отметила, что, когда пандемия начиналась, по Москве ездило много «скорых» и реанимобилией, а сейчас – обычные машины. «Значит, жизнь, если не возродилась совсем, то близка к возрождению, и это сделали вы», – отметила она и поблагодарила за это волонтеров, передает РИА «Новости».

Голикова напомнила, что россиянам в возрасте старше 65 лет пришлось сесть на самоизоляцию из-за коронавируса, так как они больше других подвержены заболеванию. «И вы знаете, я сегодня могу вам сказать: ваша заслуга в том, что мы не допустили потери среди этого поколения. Мы очень достойно помогли этим людям, потому что вы смогли прийти к ним в дома, принести лекарства, принести продукты, иногда – просто улыбнуться», – добавила Голикова.

Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Ассоциация волонтерских центров совместно с Общероссийским народным фронтом запустили Всероссийскую акцию #МыВместе, в рамках которой по всей стране были развернуты волонтерские штабы помощи людям во время распространения новой коронавирусной инфекции.

Ранее в пятницу президент Владимир Путин принял участие в приуроченной ко Дню РФ торжественной церемонии подъема государственного флага на Поклонной горе. Он поздравил россиян и проживающих за рубежом соотечественников с праздником. Глава государства отметил, что память о предках, защищавших свободу и независимость Отечества, едина и свята для всех поколений, для всего многонационального народа России.

Мэр Москвы Сергей Собянин также отметил, что, победив в борьбе с коронавирусом, Россия добьется новых успехов в созидании и развитии.