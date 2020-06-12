Госсекретарь Помпео поздравил российский народ с Днем России

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12.06.2020, 18:06, Новости дня

Госсекретарь Майк Помпео поздравил граждан Российской Федерации от имени правительства США и американского народа с Днем России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Госдепартаментом 12 июня.

«В этот праздничный день мы отмечаем 30-ю годовщину Декларации о государственном суверенитете России, в которой признаются демократические устремления и суверенитет народа России, его многовековая история, культура и традиции, а также неотъемлемое право на достойную жизнь. Она также гарантировала россиянам права и равную защиту в соответствии с принципами верховенства закона и готовность жить в мире и согласии со всеми другими странами и народами», – заявил Помпео.

Госсекретарь напомнил, что в этом году мир отмечает 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны.

«Соединенные Штаты чтят общие жертвы всех тех, кто добивался победы над нацизмом, включая миллионы российских солдат и мирного населения, которые перенесли огромные страдания и гибель людей. Мы никогда не должны забывать, что в конечном итоге именно сотрудничество великих наций, включая наши две страны, положило конец нацистской агрессии в Европе», – подчеркнул госсекретарь.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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