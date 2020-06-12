Тбилиси: Саакашвили вмешивается во внутренние дела Грузии

12.06.2020, 18:06, Новости дня

Посла Украины в Грузии Игоря Долгова в очередной раз вызвали в грузинский МИД в связи с заявлениями экс-президента Михаила Саакашвили, которые касались предстоящих парламентских выборов, намеченных в Грузии в октябре.

В частности, Саакашвили, которого президент Украины Владимир Зеленский 7 мая назначил председателем Национального совета реформ, заявил в видеосообщении в Фейсбуке следующее: «Я не собираюсь наблюдать за разрушением и окончательным уничтожением Грузии… Я, конечно, участвую в этой борьбе. И, конечно, мы собираемся победить. Мы все должны объединиться… Я определенно буду на передовой линии борьбы».

В Тбилиси восприняли заявления Саакашвили как нарушение грузинского законодательства, которое запрещает вмешательство иностранных граждан в избирательный процесс. По словам главы МИДа Грузии Давида Залкалиани, он вызвал украинского посла, чтобы обсудить с ним «вмешательство гражданина Украины и высокопоставленного чиновника» в избирательную кампанию в Грузии.

Напомним, что Михаил Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года, перед назначением на пост председателя Одесской областной государственной администрации, так как, согласно украинским законам, эту должность может занимать только гражданин Украины. Хотя после того как Саакашвили перешел в оппозицию к президенту Петру Порошенко, он был лишен гражданства Украины в июле 2017 года. При этом согласно грузинским законам, он утратил гражданство Грузии еще при получении украинского паспорта в 2015-ом году, так что в течение двух лет, с июля 2017 до мая 2019 года, Саакашвили являлся лицом без гражданства, но как супруг гражданки Нидерландов, имел вид на жительство и право на работу в странах ЕС. В мае 2019 года новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, на основании которого украинское гражданство Саакашвили было восстановлено.

Кто вы, гражданин Саакашвили?

После встречи с грузинском МИДе 11 июня украинский посол заявил СМИ: «Позиция Украины такова: Саакашвили – не официальное лицо в Украине, он не является частью ветви исполнительной власти, он не гражданин Грузии, но он грузин и никогда не перестанет быть грузином. Грузия – важная часть его жизни не только в политическом прошлом, но и сейчас Грузия в его сердце».

До этого сам Саакашвили, обвинив грузинский МИД в некомпетентности, сказал, что не является госслужащим и волен говорить все, что захочет.

При этом в Тбилиси все же не поняли – какой статус имеет Саакашвили в Украине. Как заявил грузинский министр иностранных дел после встречи с украинским послом, до последнего инцидента сам Саакашвили и представители его партии «ЕНД» заявляли о том, что новая должность экс-президента в Украине довольно высокая и что он лично ответственен за ведение переговоров с МВФ, Всемирным банком и другими ключевыми финансовыми институтами.

«Сегодня из его заявлений выясняется, что он – не представитель исполнительной власти, и не госслужащий. Поэтому вопрос был следующий: кем является Саакашвили?» – сказал Залкалиани.

Одновременно глава грузинского МИДа подчеркнул, что отношения Грузии с её стратегическим партнером –Украиной, не пострадают из-за фактора Саакашвили.

Примечательно, что согласно официальной информации, украинский Национальный совет реформ, который возглавляет Саакашвили, является специальным консультативно-совещательным органом при президенте Украине по вопросам стратегического планирования, согласования единой госполитики реформ и их реализации.

Реакция в Тбилиси

В грузинской партии Саакашвили «Единое национальное движение» не видят проблемы в заявлениях экс-президента и считают, что «любой гражданин имеет право высказать мнение насчет политических процессов в другой стране».

«Существует очень большая разница между высказыванием мнения и непосредственным участием в предвыборных мероприятиях», – заметила депутат от этой партии Саломе Самадашвили.

В то же время в оппозиционной «Европейской Грузии» исключают, что Михаил Саакашвили будет руководить предвыборной борьбой их партии, также как и «огромной части оппозиционных партий».

«Если у Саакашвили есть амбиции в своей партии, это дело Саакашвили и его партии. Он не сможет вмешаться в дела «Европейской Грузии» даже если очень этого захочет», – заявил депутат Гига Бокерия, один из лидеров «Европейской Грузии».

Напомним, Михаил Саакашвили уехал из Грузии по истечении своего президентского срока в 2013-ом году и с тех пор не возвращался. После отъезда из Грузии он был назначен президентом Украины Петром Порошенко на пост председателя Одесской областной государственной администрации, который занимал с мая 2015-го года по ноябрь 2016-го года. В 2017 году за превышение полномочий и растрату средств Тбилисский суд заочно приговорил его к девяти годам тюремного заключения по двум отдельным делам. Саакашвили отрицает все обвинения, заявляя об их политической подоплеке.