13 подруг Сергея Жукова: Кристина Асмус, Регина Тодоренко, Рита Дакота и другие снялись новом клипе группы “Руки Вверх!”

12.06.2020, 18:04, Разное

И на карантине можно снять клип с большим количеством звезд — и сделать его без популярного в эти месяцы формата screenlife. Этот факт личным примером доказала группа “Рукки Вверх!” и ее солист Сергей Жуков. В самый разгар самоизоляции команда начала снимать ролик на одну из самых искренних композиций в репертуаре группы — песню “Расскажи мне”. Начала — и к снятию ограничений выпустила видео, снятое со всем соблюдением санитарных норм. В съемках приняло участие 13 известных подруг и коллег музыканта: Кристина Асмус, Ольга Бузова, Регина Тодоренко, Ида Галич, Екатерина Варнава, Юлия Барановская, Ксения Бородина, Рита Дакота, Айза Анохина, Альбина Джанабаева, Анна Цуканова-Котт, Ника Вайпер и Асти. При этом всех девушек снимали отдельно, а режиссер Александр Игудин после объединил все записи в единое видео. При этом при просмотре ролика можно устроить своеобразную угадкайку: в кадре появляются лишь глаза героинь, и нам предлагается узнать, кто именно смотрит в камеру в тот или иной момент.

Сергей Жуков в клипе “Расскажи мне” Екатерина Варнава Регина Тодоренко

Чтобы рассказать о любви мужчинам нужны слова, а женщинам достаточно взгляда. Я пригласил 13 совершенно разных девушек, чтобы они вспомнили свою историю любви и одними глазами рассказали ее заново под нашу новую песню.

— объяснил идею клипа Сергей Жуков. По словам артиста, эта композиция имеет для него особое значение, поскольку именно в ней затрагивается довольно редко освещаемая тема: переживания мужчин по поводу расставаний.

Принято думать, что только девушки переживают о своих разрывах и потерянной любви. Но на самом деле, любой мужчина тоже хоть раз в жизни терял любимого человека. И хотя боль и горечь давно забыты, и он понимает, что ничего вернуть нельзя, но выкинуть из головы ее не может. У каждого в этой паре уже может быть своя семья и новая любовь, но они все равно остаются близкими друг для друга. Я хотел, чтобы каждый, кто услышит нашу новую песню, вспомнил свою историю потерянной любви. Вспомнил и с улыбкой поностальгировал.

Сергей Жуков и его супруга Регина Бурд с детьми: 11-летней Никой, 9-летним Энджелом и 5-летним Мироном

К слову, на карантине лидер “Рукки Вверх!” не только выпустил новый клип, но и придумал интересный проект: занялся чтением сказок и запустил подкаст “Сказки от Жуковых” призван привнести в дом мир, спокойствие и радость.

Я давно хотел сделать что-то доброе и полезное для родителей и детей. Мне в детстве сказки читала мама. Сейчас мы читаем сказки своим детям. Но в быстром современном мире иногда родителям не хватает времени, чтобы достать книжку, сесть со своим ребенком и почитать ему на ночь. Тогда на помощь приходит Семья Жуковых.

— объяснил он свою идею