 

В Казахстане COVID-19 выявили почти у тысячи человек. Три области ужесточают карантин

12.06.2020, 17:54, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПо данным на 11 июня, в Казахстане коронавирус выявили у 944 человек, пишет казахская служба Радио Свобода. В трех областях ужесточили карантин. 

Всего в Казахстане 17 031 случай коронавируса, из которых 3159 – “бессимптомники”, которых с 3 июня власти не включают в официальную статистику. С начала эпидемии в стране умерли 68 человек. 

Больше всего пациентов с выраженными внешними симптомами в четверг выявили в Карагандинской области – 52. Следом идет Нур-Султан – 50. В Алматы и в Актюбинской области выявили по 48 пациентов, в Шымкенте – 29. 

При этом в Актюбинской, Карагандинской и Жамбыльской областях, как сообщили в штабе, усилены ограничительные меры. Власти объясняют принятое решение ростом числа заболевших. 

Так, с 12 июня в Актюбинской области закрыли компьютерные клубы, детские аттракционы, фуд-корты, оздоровительные лагеря, ночные клубы и караоке. Запрещено проведение массовых, торжественных, памятных и поминальных мероприятий, а также выставок и форумов. Общественный транспорт будет работать с шести утра и до девяти часов вечера, пассажиров без масок впускать не будут. 

В Карагандинской области с 13 июня также вернули жесткие ограничительные меры. Запрещается скопление более трех человек. По периметру блокпостами ограждены карантинные зоны – Жезказган, Каркаралинский район, поселок Жарык Шетского района. Около 70% сотрудников госорганов и бюджетных организаций переведут на удаленный режим работы. Работу общественных и торговых объектов ограничили. Закрываются открытые парки, детские дворовые площадки, запрещаются прогулки в скверах и на площадях. 

В Жамбылской области карантинные меры усилят с 14 июня. Там ограничат передвижение населения с десяти часов вечера до шести часов утра. В городе Тараз общественный транспорт будет работать с семи и до десяти часов утра и с пяти до восьми часов вечера. Воспользоваться транспортом можно будет, только если есть маска. Также жителям области ограничили время посещения парков – ​с шести утра до десяти часов вечера. 

Главный санитарный врач Нур-Султана Жанна Пралиева заявила об ужесточении карантина в случае увеличения количества больных. “Я как главный государственный врач Нур-Султана, оценивая эпидемиологическую ситуацию в городе, во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в городе вынуждена [буду] принять решение об ужесточении ограничительных и карантинных мероприятий”, – сказала она. 

Ранее эксперты и власти заявляли, что эпидемия коронавируса в Казахстане идет на спад. Формально режим ЧП был снят 11 мая: открылись парки, набережные, типографии, ателье и мастерские, возобновлено авиасообщение между городами для тех, кто имеет отрицательный тест на коронавирус. С 1 июня силовики сняли блокпосты на дорогах между городами, а с 30 мая в Алматы открылись мечети и церкви.

 



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