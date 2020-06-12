Глава Минздрава заявил о стабилизации ситуации с выплатами медикам

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12.06.2020, 17:48, Новости дня

Ситуация с выплатами медикам, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией, стабилизировалась, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24». По словам главы ведомства, выплаты получили уже более 270 тыс. человек.

«Сегодня ситуация стабильная, потому что первый период, когда эти выплаты только начались, когда к ним только приступили, возникало очень много вопросов, как со стороны непосредственно организаций, так и со стороны самих медицинских работников. президентские выплаты сегодня получают более 270 тыс. человек в нашей стране, оказывающих помощь пациентам непосредственно в горячих точках, красных зонах, и работающих на специально выделенных бригадах скорой помощи», – приводит его слова ТАСС.

Мурашко отметил, что доплаты также получают медики, работающие с категориями риска. «Специальные или амбулаторные приемы, или неотложная помощь, которая выезжает к пациентам, таких медицинских работников сегодня в стране 370 тыс.», – сообщил он.

«Мы видим, что ситуация по выплатам и по обращениям, она стабилизировалась», – добавил глава Минздрава, поблагодарив главврачей и руководителей регионов.

Напомним, 19 мая президент Владимир Путин раскритиковал правительство за плохо прописанные принципы выплат медикам, из-за чего произошли задержки с доплатами.

Премьер Михаил Мишустин поручил устранить все недочеты, которые озвучил Путин. Также он высказался против попыток региональных чиновников рассчитывать надбавки медикам в зависимости от отработанных часов или смен.



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