 

Бросивший жену с шестью детьми Жуков обвинил супругу в аморальном образе жизни

12.06.2020, 17:42, Разное

Время так и не примирило Рому Жукова с его женой Еленой. Бывшие супруги обмениваются взаимными претензиями.

Особо на сомнительные моральные качестве экс-возлюбленного напирает Елена. По ее словам, Рома Жуков бросил своих детей и не стремится им никак помочь.

Певец все обвинения отрицает. По его совам, решение уйти из семьи он принял уже после того, как они какое-то время жили раздельно. “Хотел подчеркнуть, что ушел не от детей, а от этой аморальной женщины”, – подчеркнул Рома Жуков.

Семье он оставил две квартиры, а сам перебрался в Сочи. При этом о своим детях певец, по собственному признанию, не забывал ни на минуту. Он уточнил, что за минувшие три года успел перевести им порядка восьми с половиной миллионов рублей.

Певец добавил, что если бы у него в доме был бы закончен ремонт, он с удовольствием тут же перевез туда своих шестерых детей. А вот Елена считает, что с Ромой Жуковым им может быть опасно. Дескать, он чрезмерно пристрастился к алкоголю.

Это обвинение исполнитель отвергает также, как и предыдущие. Более того, по его словам, присмотреться стоит именно к поведению его экс-супруги. “Она ведет разгульный и аморальный образ жизни, в которой нет должного места моим детям”, – уверен Рома Жуков.

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Публикация от Роман Жуков (@zhukovroma_official) 18 Мар 2020 в 4:55 PDT



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