 

Германию обеспокоили планы США ввести санкции против членов МУС

12.06.2020, 17:30, Новости дня

Берлин крайне обеспокоено планами США ввести санкции против членов Международного уголовного суда (МУС) и отвергает любое давление на суд, заявили в пресс-службе МИД Германии.

«Мы с большой обеспокоенностью отметили заявление США о том, что они дают госсекретарю возможность в некоторых случаях вводить дальнейшие визовые ограничения и дополнительные экономические санкции против должностных лиц Международного уголовного суда», – передает РИА «Новости» заявление германского внешнеполитического ведомства.

Берлин отмечает, что является «является одним из решительных сторонников Суда». «Это незаменимый институт в борьбе с безнаказанностью за международные преступления, и он необходим сегодня как никогда», – говорится в заявлении.

В свою очередь официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Руперт Колвилл заявил, что указ президента США Дональда Трампа, касающийся санкций в отношении сотрудников Международного уголовного суда (МУС), может затруднить проведение МУС расследований.

«Независимость МУС и его способность действовать без вмешательства должна быть гарантирована», – отметил Колвилл, добавив, что у суда должна быть возможность рассматривать дела без давления и угроз, передает ТАСС.

Напомним, в четверг Трамп подписал указ, позволяющий вводить экономические санкции против сотрудников МУС, которые непосредственно участвуют в «расследовании или судебном преследовании военнослужащих США без согласия Соединенных Штатов».

Международный уголовный суд (МУС) выразил «глубокое разочарование» в связи с решением Трампа.



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