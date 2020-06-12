Путин вручил золотые звезды Героям Труда

12.06.2020, 17:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в пятницу наградил Героев Труда Российской Федерации. Мероприятие состоялось на Поклонной горе, где до этого глава государства принял участие в церемонии подъема государственного флага по случаю Дня России.

Это первая такая церемония с участием президента и приглашенных лиц с начала вспышки коронавируса, отмечает ТАСС.

Золотые звезды Героев Труда из рук главы государства получили худрук Малого театра Юрий Соломин, глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, а также управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых и оператор поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического завода Александр Моторин.

«Современный мир, столкнувшись с новыми вызовами и угрозами, переосмыслил многое, по сути, все мы по-новому почувствовали и открыли для себя высокую миссию людей в белых халатах, врачей, медсестер, работников больниц, поликлиник, служб скорой помощи. Мы преклоняемся перед их служением, отвагой, безграничным самопожертвованием. Очень многие из них достойны самых высоких наград», – сказал глава государства.

Говоря о Рошале, Путин отметил, что он всего себя посвятил благородному делу спасения жизней и помощи детям. Президент добавил, что Рошаля «по праву называют золотыми руками и сердцем российской медицины».

«Вы всегда там, где трудно, где требуется высшая квалификация, мужество, нестандартный подход и участие, вы заражаете энергией добра всех вокруг. Самого высокого признания заслуживает ваше деятельное участие в организации неотложной хирургической и травматологической помощи детям, ваш вклад в развитие педиатрической науки и системы охраны детского здоровья», – добавил российский лидер.

Обращаясь к участникам церемонии, удостоенным звания Героя Труда, Путин подчеркнул, что они всецело посвящают себя своему призванию, избранному делу, добиваются выдающихся результатов на производстве, в спорте, в сфере здравоохранения и культуры, своими успехами содействуют устойчивому развитию страны.

В частности, глава государства отметил заслуги Леонида Белых, который более двух десятилетий возглавляет Улан-Удэнский авиационный завод, где выпускаются вертолеты семейства «Ми». По словам Путина, сейчас «предприятие уверенно наращивает мощности, является одним из флагманов отечественного авиапрома, выпускает новые модели гражданских и боевых вертолетов».

Путин указал и на «яркие трудовые победы и достижения» оператора поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического завода Александра Моторина, «металлурга с поистине бесценным профессиональным опытом».

Особые слова благодарности Путин адресовал художественному руководителю Государственного академического Малого театра Юрию Соломину. «Вы состоялись как талантливый режиссер и блистательный актер, на сцене и в кино сыграли десятки по-настоящему ярких, запоминающихся ролей, которые покоряют своей глубиной и бесконечным обаянием», – добавил президент.

Не забыл глава государства и о заслуженном тренере по вольной борьбе Дмитрии Миндиашвили, который не смог принять участие в церемонии на Поклонной горе. «К сожалению, не смог сегодня быть в Москве Дмитрий Георгиевич Миндиашвили, выдающийся тренер, основатель знаменитой красноярской школы борьбы. Медаль Героя Труда будет вручена ему позднее», – сказал Путин. Он напомнил, что Миндиашвили «воспитал десятки выдающихся спортсменов, среди его учеников – призеры самых престижных мировых первенств, в том числе Олимпийских игр».

Церемония награждения Героев Труда обычно приурочена к 1 Мая, однако в этом году она, как и многие другие мероприятия, была отложена из-за коронавируса. С последней недели марта в графике президента были в основном видеоконференции, хотя в ряде случаев Путин проводил и очные встречи. На празднование 9 Мая Путин приезжал в Кремль: он тогда возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и с Ивановской площади наблюдал за воздушным парадом в честь 75-летия Победы, а затем на Соборной площади провел смотр марша пеших и конных караулов Президентского полка.

Герой Труда Российской Федерации – высшее звание и государственная награда РФ. Это звание было установлено указом президента РФ в 2013 году для повышения общественной значимости и престижа самоотверженного и добросовестного труда. Герою Труда вручаются золотая медаль в форме звезды и грамота. Согласно президентскому указу, в случае присвоения гражданину звания Героя РФ и Героя Труда РФ на его малой родине устанавливается бронзовый бюст с соответствующей надписью.