 

Тренеры Новиков, Семшов и Зырянов получили лицензии Pro

12.06.2020, 17:10, Новости дня

Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков сдал экзамен на получение лицензии Pro, необходимую для работы в клубах премьер-лиги. Также обладателями лицензий станут старший тренер тульского "Арсенала" Игорь Семшов и тренер молодежного составе "Зенита" Константин Зырянов. Г

Генеральный директор Академии тренерского мастерства Андрей Лексаков сообщил ТАСС, что к экзаменам были допущены 25 человек. 23 успешно сдали экзамены — . Игорь Семшов, Константин Зырянов, Денис Бояринцев, Виталий Кафанов, Денис Попов, Иржи Ярошик и главный тренер женской сборной РФ Елена Фомина. Список тренеров, претендующих на получение лицензий, будет сформирован 14 июня.

Чтобы получить лицензии Pro, нужно пройти годичный курс обучения, которое проходит в Академии тренерского мастерства Российского футбольного союза (РФС). Эти лицензии сертифицированы УЕФА.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06 / ЦИК опроверг информацию об ограничениях для СМИ на голосовании по Конституции

29.04 / Песков: Назвать дату окончания эпидемии коронавируса невозможно

14.04 / Вирусолог: COVID-19 способен держаться в организме бессимптомно до месяца

28.05 / В Киеве на улице Предславинской трактор провалился под землю

15.05 / Мантуров заявил об отсутствии дефицита перчаток в России

28.05 / Вулкан Ключевской выбросил мощный парогазовый столб

20.04 / Глава ВТБ дал прогноз по курсу рубля на 2021 год

29.04 / Коронавирус оказался опасен для мозга

16.05 / Пострадавшая от пожара больница в Петербурге провела плановую закупку аппаратов ИВЛ

22.05 / Минобрнауки разработает проект, позволяющий студентам менять специальность

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска