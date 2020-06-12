 

В Париже призывают “прекратить гонения на полицию”

12.06.2020, 17:10, Новости дня

Елисейские поля в Париже оцеплены полицией, сообщает телеканал BFM. Профсоюзы стражей порядка с пятницы проводят манифестации, протестуя против обвинений в свой адрес в жестокости и расизме. Демонстранты почтили минутой молчания коллеги, погибших при исполнении служебного долга, и спели "Марсельезу". Они призывают остановить гонения на полицию. Акции и митинги начались во Франции как ответ на слова министра внутренних дел Кристофа Кастанера, который выступил за "нулевую терпимость" к расизму в полиции и объявил, что увольнение полицейских будет систематически применяться при рассмотрении дел о задержании подозреваемых с применением физических методов.

В манифестации принимают участие также стражи порядка из ряда других больших городов страны, представлены все французские профсоюзы полицейских работников. Видны многочисленные транспаранты с лозунгами "Не будет полиции, не будет и мира", "Об убийстве полицейских никто во Франции не говорит", "Полицейские не расисты".

Волна протестов в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после задержания полицией, докатилась и до Франции. По стране прошла волна манифестаций против расизма и жестокости полиции, в ходе которых на улицы вышли более 23 тысячи человек. Участники требовали, в частности, расследовать аналогичный случай гибели от удушения при задержании полицейскими во Франции темнокожего Адамы Траоре.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.06 / Умерла украинская журналистка и волонтер Костюк

19.05 / Минфин предложил продлить действие ЕНВД для предпринимателей

16.04 / Forbes подсчитал потери российских миллиардеров за год

12.04 / В Москве изменен порядок оказания медицинской помощи беременным

12.04 / В работе Twitter произошел глобальный сбой

08.05 / Названы сроки возможного выхода РФ из режима ограничений

27.04 / “Вопрос экономической безопасности”. Шмыгаль прокомментировал увольнение глав таможни и налоговой службы

13.04 / Кремль прокомментировал массовые собрания верующих в храмах

27.05 / Германия отказалась выдать Украине беглого экс-депутата Рады

15.05 / Коронавирус не угрожает безвизу Украина – Евросоюз 

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска