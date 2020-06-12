 

Ученые обнаружили зубы древнейшего млекопитающего в Южной Америке

12.06.2020, 17:09, Разное

Ученые смогли обнаружить зубы одного из древнейших млекопитающих в чилийской части Патагонии. Останкам около 74 миллионов лет, они относятся к самым древним находкам из всех найденных в Южной Америке.
Раскопки проводились группой исследователей из Аргентины и Чили в области Серро Гидо, расположенной рядом с горным хребтом Торрес-дель-Пайне. По мнению специалистов, обнаруженный артефакт принадлежит к виду, имеющему название Magallanodon baikashkenke и относящемуся к подотряду гондванатериев. Животное обитало в исследуемой сейчас зоне, предположительно, в конце последнего периода мезозойской эры.

Александр Варгас, возглавляющий исследование, рассказал, что древний представитель фауны может представлять эволюционную ступень между млекопитающими, которые откладывают яйца и сумчатыми. Судя по найденным зубам, животное не являлось грызуном, несмотря на то, что строение челюсти очень напоминает челюсть грызунов.



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