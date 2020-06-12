 

Зеленский захотел обсудить «вопрос» Крыма

12.06.2020, 17:08, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном выступил за возвращение «вопроса Крыма» на повестку дня.

«Годами звучал только вопрос прекращения войны в Донбассе», – написал Зеленский в Twitter.

В ответ на это украинский медиаэксперт Анатолий Шарий посоветовал главе украинского государства: «Да Киевом займись».

Ранее Зеленский заявил, что россиянам через несколько лет будет «стыдно» из-за ситуации с Крымом, без передачи которого Украине между двумя народами якобы не будет единения.

Сенатор от крымского региона Сергей Цеков отметил, что Зеленский не понимает, за что в свое время россиянам на самом деле было стыдно. «На самом деле гражданам Российской Федерации всегда было стыдно за то, что Крым оказался в составе Украины в начале 90-х годов и что при распаде Советского Союза не был жестко поставлен вопрос о возвращении Крыма в состав РСФСР. Всегда было стыдно за то, что в 1954 году Крым был подарен Украине», – подчеркивал член Совфеда.

Депутат Госдумы РФ от Крыма Константин Бахарев отмечал, что дружба между российским и украинским народами зависит не от статуса Крыма, а от действий Киева.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти множество раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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