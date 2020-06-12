 

Украина стала партнером расширенных возможностей НАТО

12.06.2020, 17:08, Новости дня

Украина получила статус партнера расширенных возможностей Североатлантического альянса, сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

«Этот день настал. Я глубоко признателен нашим партнерам по альянсу за то, что они сделали это возможным. Украина, наконец, получает заслуженный статус партнера расширенных возможностей НАТО. Мы сделаем друг друга сильнее», – написал Кулеба в Twitter.

Министр указал, что еще в январе Украина официально подала заявку на участие в программе расширенных возможностей НАТО.

Ранее обновленное украинское правительство обнародовало проект программы своей деятельности, из которого следует, что Украина продолжит придерживаться курса на интеграцию страны с ЕС и НАТО.

В мае экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер предложил изменить условия приема в НАТО стран бывшего СССР так, чтобы альянс мог включить эти государства без объявления войны России.



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