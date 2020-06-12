Эксперт FP – США расшатывают последний элемент архитектуры контроля над обычными вооружениями

12.06.2020, 17:01, Новости дня

Выход Дональда Трампа из Договора по открытому небу больше всех навредит самим США, поскольку таким образом Вашингтон расшатывает последний рабочий элемент архитектуры контроля над обычными вооружениями, уверена независимый журналист и дипломатический корреспондент Стефани Лихтенштейн. Как пишет она в статье для Foreign Policy, кроме того, США рискуют вбить клин между союзниками по НАТО и в конечном итоге грозят подорвать единство блока.



Reuters

В прошлом месяце Дональд Трамп объявил, что США выходят из Договора по открытому небу. Трамп и его команда утверждают, что РФ своими нарушениями подрывает цели договора, а также использует полёты для сбора конфиденциальной информации о гражданской инфраструктуре в Америке.

Как считает независимый журналист и дипломатический корреспондент Стефани Лихтенштейн, больше всех из-за выхода из договора пострадает сам Вашингтон, поскольку он лишится принципиально важных каналов связи с Москвой. Последствия этого шага также скажутся и за пределами США: выход из договора ещё сильнее подорвёт режим контроля над обычными вооружениями и значительно усилит риски возникновения конфликтов в Европе и за её пределами.

«Своим выходом из Договора по открытому небу США расшатывают последний рабочий элемент архитектуры контроля над обычными вооружениями. Этот договор — последний элемент тщательно проработанной структуры, благодаря которой после окончания холодной войны в евроатлантическом регионе поддерживается мир и стабильность», — пишет автор материала.

Кроме того, продолжает Лихтенштейн, США рискуют вбить клин между союзниками по НАТО и в конечном итоге грозят подорвать единство блока, что сыграет на руку России. Европейские государства НАТО, в том числе Франция, Германия и Великобритания, высоко ценят договор не только как инструмент укрепления доверия, но и как инструмент сбора разведданных. Они не обладают такими же изощрёнными источниками разведки, как США, но хотят контролировать передвижение российских войск вдоль своих границ.

Как заключает автор статьи, как действовать дальше, остальные страны-участники договора решат на конференции, которая состоится в течение ближайших двух месяцев. Поддержание договора в их общих интересах, ведь он — последний жизнеспособный вариант предотвращения конфликта и военной напряжённости между Россией и Западом, пусть и без участия США.