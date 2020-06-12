Украина стала партнером расширенных возможностей НАТО

12.06.2020, 17:00, Новости дня

12 июня Североатлантический совет – основной орган принятия политических решений НАТО – признал Украину членом программы расширенных возможностей НАТО (Enhanced Opportunities Partner, EOP), сообщила пресс-служба Альянса.

Этот статус является частью партнерской инициативы НАТО, цель которой – поддержка и углубление сотрудничества союзников со странами-партнерами, которые внесли значительный вклад в операции и миссии под руководством НАТО.

“Это решение признает значительный вклад Украины в миссии НАТО и демонстрирует неизменную приверженность Североатлантического союза партнерствам, несмотря на пандемию COVID-19”, – сказала официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

В НАТО напомнили, что Украина участвовала в учениях Альянса, а также в операциях союзников в разных странах, в том числе в Афганистане и Косово.

“Союзники высоко ценят этот значительный вклад, который демонстрирует приверженность Украины евроатлантической безопасности”, – сказано в заявлении.

Программу расширенных возможностей Альянс запустил в 2014 году. Кроме Украины, статус партнера по этой программе имеют Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. У каждого из партнеров индивидуальные отношения с НАТО, основанные на областях, представляющих взаимный интерес, отметили в Альянсе.

Пресс-служба НАТО подчеркнула, что статус партнера расширенных возможностей предоставляет Украине перспективы членства в Альянса.

“Союзники продолжают поощрять и поддерживать Украину в ее усилиях по проведению реформ, в том числе в сфере безопасности и обороны, в отношении гражданского контроля и демократического надзора, а также в борьбе с коррупцией”, – сказано в заявлении.

Издание ZN.UA отметило, что присоединение к EOP дает Украине возможность обеспечить оперативное планирование на ранних стадиях кризиса, расширить диалог в сфере обмена разведданными, принимать участие в учениях, предусмотренных для участников данной программы, а также занимать должности в Международном военном штабе НАТО и других командных структурах альянса.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе.

В 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”, а в 2019 году закрепила в Конституции положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе.