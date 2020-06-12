 

Джонсон выступил в защиту памятника Черчиллю и других монументов

12.06.2020, 16:54, Новости дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против сноса памятников историческим деятелям, к которому призывает ряд участников акций протеста против расизма, начавшихся в разных странах после гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.

Джонсон написал в фейсбуке, что памятники являются напоминанием об истории: «Они учат нас нашему прошлому, со всеми его ошибками. Сносить их – значит лгать о нашей истории и лишать будущие поколения знаний о ней».

Из всех памятников противоречивым историческим деятелям Джонсон выделил статую Уинстона Черчилля в Лондоне, на которую на прошлой неделе демонстранты нанесли надпись «был расистом». Нынешний премьер-министр отметил вклад бывшего премьера в победу над нацизмом, хотя и признал, что тот «иногда высказывал мнения, неприемлемые для нас сегодня». Осквернение памятника премьер назвал «абсурдным и постыдным».

Перед намеченными на ближайшие дни новыми протестами статую Черчилля закрыли защитным экраном.

О массовых протестах Джонсон заметил, что, хотя и разделяет негодование людей по поводу гибели Флойда и проблемы расизма, нынешние акции протеста были «взяты под контроль экстремистами, склонными к насилию». Он призвал не участвовать в протестах.

В прошлые выходные в акциях протеста в разных городах Британии участвовали сотни тысяч людей. В Лондоне произошли столкновения с полицией, а в Бристоле толпа повалила и утопила памятник предпринимателю Эдварду Колстону, который был работорговцем (власти впоследствии подняли статую со дна и заявили, что поместят в музей).

Мэр Лондона лейборист Садик Хан поддержал требования протестующих. Он создал специальную комиссию по переоценке памятников, находящихся в городском публичном пространстве. Хан выступил, в частности, за то, чтобы были убраны памятники, так или иначе связанные с работорговлей. В Лондоне уже демонтировали статую купца-работорговца Роберта Миллигана.

Устранения памятников, связанных с прославлением работорговли и расизма, требует и движение «Жизни чернокожих имеют значение». В опубликованном британской прессой списке памятника Черчиллю нет, зато в нeм есть, в частности, памятники мореплавателям Христофору Колумбу и Джеймсу Куку, которых считают символами колонизаторской политики.

Больше всего памятников в связи с последней волной протестов было снесено – протестующими или властями – в США. Речь идeт главным образом о памятниках деятелям рабовладельческой Конфедерации южных штатов.

  • Радио «Свобода»

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