 

Во Франции пожаловались на обратный эффект слишком щедрой господдержки в коронакризис

12.06.2020, 16:53, Новости дня

Карантин во Франции был не самым строгим в Европе, а меры поддержки бизнеса самыми щедрыми на континенте, однако экономика страны пострадала от пандемии гораздо сильнее соседних стран, пишет Le Monde.

Издание пишет о новом «французском парадоксе». Страна ввела самую выгодную для предпринимателей и дорогостоящую систему защиты бизнеса в Европе, обеспечивая защиту населения от массовой безработицы и стремясь ускорить восстановление экономики. Компании сохранили своих сотрудников и ожидалось, что они возобновят деятельность как можно быстрее, что позволит избежать затяжного кризиса, однако «похоже, происходит нечто противоположное», передает RT содержание статьи французского издания.

По прогнозам, ВВП Франции в 2020 году сократится на 10%, в итоге страна оказывается в «хвосте» европейского отряда –далеко позади Германии, ожидающей падения ВВП на уровне 6%. 

Автор опубликованной в Le Monde статьи отмечает, что «Франция справедливо защищает свои рабочие места, но не выигрывает от этого».

Французская экономика, обратил внимание эксперт, специализируется на сфере услуг и туризме, что сделало ее еще более уязвимой к изоляции. Однако у автора статьи складывается впечатление, что французское общество самопроизвольно «заморозилось». Многие сектора, работа которых не была запрещена, остановились сами по себе. Так, в частности, произошло со строительством, которое встало на 85%.

В статье говорится, что меры защиты бизнеса, в частности, компенсация частичной занятости, были столь щедрыми (гораздо щедрее, чем социальные выплаты по безработице), что они не подталкивали компании к возобновлению работы на 100%, которое повлекло бы за собой резкий рост операционных расходов.

Если страна проведет в таком «полу-летаргическом» состоянии еще три месяца, долгосрочный кризис затронет все сферы ее экономики и политики, заключает автор.

Ранее Всемирный банк спрогнозировал самый глубокий спад мировой экономики со времен Второй мировой войны. Ожидается снижение мировой экономики в 2020 году на 5,2% вместо роста на 2,5%, который ожидался в январе.



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