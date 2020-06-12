Карелин: Поправки в Конституцию может позволить себе сильное независимое государство

12.06.2020, 16:53, Новости дня

Предлагаемые поправки в российскую Конституцию – это новации, которые может позволить себе сильное независимое государство, сообщил многократный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Александр Карелин в эфире передачи «Дайте сказать!» на портале Life.

Карелин заявил, что предложение внести поправки в российскую Конституцию не носит революционный характер.

«Я был непосредственным участником, когда президент обращался с посланием Федеральному собранию, и кто-то … из американского издания подошел и говорит: «Новая перестройка». Я говорю: «Не дай бог, потому что та перестройка кончилась тем, что мы государство распотронили. … Мы до сих пор не можем пережить растерянность и разочарование после утраты советской государственности», – сообщил депутат в эфире передачи «Дайте сказать!» на портале Life.

Он напомнил, что, говоря о поправках, президент Владимир Путин «четко сказал, что в рамках Конституции, которая не изжила себя за эти годы, мы вносим коррективы».

Карелин заявил, что предлагаемые поправки в Основной закон – это новации, «которые может позволить себе сильное независимое государство». Депутат напомнил, что действующая Конституция принималась в сложный период. «Была растерянность, было огромное давление из-за рубежа, была попытка реванша и отомстить нам за наш «ядерный щит», за многое другое», – отметил Карелин.

«Сейчас мы говорим о том, что кто бы ни был президентом, нельзя границы пересматривать, нельзя на кухне сидеть и рассуждать: «Отдадим Курилы за 500 «Тойот» или не отдадим». Потому что это будет написано в Основном законе. Мы говорим о том, что наши соотечественники не могут быть оставлены, забыты государством, где бы они не находились. Ну, не мечта ли это каждого из нас? … Это новации, которые может позволить себе не растерянное стоящее перед сложным выбором государство, а государство, уверенное и своих кондициях», – подчеркнул Карелин.

Он также отметил, что поправки в Конституцию перераспределяют баланс полномочий во власти, не разрушая при этом конструкцию власти, и делая ее более устойчивой, а также усиливая позиции РФ на международной арене.

«Когда мы говорим о главенстве закона, в том числе над международными установками, раньше чтобы нас сильно не боялись, мы говорили, что будем подчиняться, если вдруг что-то пойдет не так, мы же новое государство. Сейчас мы говорим, что эти 30 лет не прошли даром, и мы, не разрушая традиций, предполагаем, что мы сможем законодательно четко все обосновать, не вступая в противоречия. Но если наши внутренние интересы пытаются уязвить, то мы будем настаивать на своем», – добавил парламентарий.

1 июня президент Владимир Путин объявил новую дату голосования по изменениям в Конституции – 1 июля. Но технически проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля.